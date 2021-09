Dr. Mar­tin Wei­bel­zahl ist Nach­wuchs­for­scher an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und lei­tet in der Pro­jekt­grup­pe Wirt­schafts­in­for­ma­tik des Fraun­ho­fer FIT unter ande­rem das vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung geför­der­te Groß­pro­jekt Syn­Er­gie zur Gestal­tung der Ener­gie­wen­de. Für sei­ne her­aus­ra­gen­den wis­sen­schaft­li­chen Lei­stun­gen hat er jetzt einen Young Rese­ar­chers Award der Gesell­schaft für Ope­ra­ti­ons Rese­arch e.V. (GOR) erhal­ten. Im Rah­men einer von der GOR ver­an­stal­te­ten inter­na­tio­na­len Kon­fe­renz nahm er am 1. Sep­tem­ber 2021, zusam­men mit den zwei wei­te­ren dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ge­rin­nen, die mit 2.000 Euro dotier­te Aus­zeich­nung entgegen.

Ope­ra­ti­ons Rese­arch (OR) ist eine For­schungs­rich­tung, die Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten ver­netzt, um Unter­neh­men, Insti­tu­tio­nen und Orga­ni­sa­tio­nen bei der Ent­schei­dungs­fin­dung in kom­ple­xen Situa­tio­nen zu unter­stüt­zen. Die GOR ist die wis­sen­schaft­li­che Fach­ge­sell­schaft auf die­sem Gebiet und hat ins­ge­samt rund 1.300 Mit­glie­der, dar­un­ter auch zahl­rei­che Ein­rich­tun­gen aus Wis­sen­schaft, Indu­strie und Verwaltung.

Mar­tin Wei­bel­zahl ist Habi­li­tand an der Pro­fes­sur für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Digi­ta­les Ener­gie­ma­nage­ment der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. In sei­ner For­schung befasst er sich mit Grund­satz­fra­gen einer nach­hal­ti­gen Trans­for­ma­ti­on von Wirt­schaft und Gesell­schaft. Dabei geht es ihm dar­um, Ansät­ze aus dem Ope­ra­ti­ons Rese­arch für die Gestal­tung neu­er Märk­te zu nut­zen. Im Hin­blick auf mög­li­che Anwen­dun­gen sto­ßen sei­ne For­schungs­er­geb­nis­se ins­be­son­de­re bei Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men im Bereich der Ener­gie­wirt­schaft sowie der Ver­kehrs­wirt­schaft auf gro­ßes Interesse.

Neben dem Young Rese­ar­chers Award hat Dr. Mar­tin Wei­bel­zahl in die­sem Jahr auch den Chri­sti­an-Karl-Schmidt-Preis für exzel­len­te Leh­re der Rechts- und Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Bay­reuth erhal­ten. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de er für die Teil­nah­me an der Lin­dau­er Nobel­preis­trä­ger­ta­gung ausgewählt.