In Schrei­ben an Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ster Andre­as Scheu­er und Bay­erns Ver­kehrs­staats­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er macht sich die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me auf Bit­ten von Bür­ger­mei­ster Jür­gen Zin­nert für eine Ver­kehrs­ent­la­stung in Bad Berneck stark.

„Seit Jah­ren sind ver­stopf­te Stra­ßen in der Bad Bernecker „Ober­stadt“ bei Stauer­eig­nis­sen auf der A9 ein immenses Pro­blem“, so Kram­me. Teil­wei­se mehr­mals wöchent­lich schie­be sich eine Blech­la­wi­ne durch die Stadt. „Es besteht zwar seit län­ge­rem ein Durch­fahrts­ver­bot für den Schwer­last­ver­kehr. Aller­dings wird die­ses regel­mä­ßig miss­ach­tet, mit der Fol­ge, dass der Ver­kehr nahe­zu zum Erlie­gen gebracht wird und sich die Durch­fahrts­zeit für die ein­zel­nen Fahr­zeu­ge zwi­schen Hofer Stra­ße bis zur B 303 auf bis zu einer Stun­de ver­län­gert“, teilt die Abge­ord­ne­te mit.

Die Lärm- und Abgas­be­lä­sti­gun­gen sei­en nicht mehr län­ger akzep­ta­bel. Hin­zu kämen Schä­den an den unmit­tel­bar an der Durch­fahrts­stra­ße ange­sie­del­ten Häu­sern. Gra­vie­rend­stes Pro­blem sei jedoch, so Kram­me, dass Ret­tungs­fahr­zeu­ge nicht mehr durch­kä­men bzw. nur mit völ­lig unak­zep­ta­bler zeit­li­cher Verzögerung.

Sor­ge berei­tet der Stadt Bad Berneck auch die für das Gewer­be­ge­biet Markt­sch­or­gast geplan­te Tank­stel­le samt Kreis­ver­kehr. Es dro­he die Gefahr, dass zusätz­li­cher Ver­kehr von der Auto­bahn abge­zo­gen wer­de und auf dem unter­ge­ord­ne­ten Ver­kehrs­netz lande.

Eine Ver­kehrs­ent­la­stung ver­spricht man sich von einem Abfahrts­ver­bot für Last­kraft­wa­gen ab 7,5 Ton­nen Gesamt­ge­wicht bei auf der Auto­bahn auf­tre­ten­den Stauer­eig­nis­sen ab den Auto­bahn­ab­fahr­ten Gefrees, Him­mel­kron und Markt­sch­or­gast. Auch Anet­te Kram­me wür­de eine sol­che Lösung begrü­ßen. Ein der­ar­ti­ges Modell wer­de bei­spiels­wei­se aktu­ell in Wald­lau­bers­heim in Form eines Test­ver­suchs umge­setzt, teil­te Bür­ger­mei­ster Jür­gen Zin­nert mit.

Die Staats­se­kre­tä­rin hofft nun, dass Bund und Land an einem Strang zie­hen, damit zeit­nah Abhil­fe­mög­lich­kei­ten für Bad Berneck geschaf­fen wer­den. Denn eines ist klar: Die momen­ta­ne Situa­ti­on ist nicht mehr län­ger hinnehmbar.