REG­NITZ­LOSAU, LKR. HOF. Einen auf der Haupt­stra­ße gepark­ten und bren­nen­den Sko­da ent­deck­te ein Auto­fah­rer am frü­hen Sams­tag­mor­gen in Reg­nitz­losau. Die Kri­po in Hof hat die Ermitt­lun­gen wegen vor­sätz­li­cher Brand­stif­tung auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Gegen 2 Uhr fuhr der Auto­fah­rer die Haupt­stra­ße ent­lang. In unmit­tel­ba­rer Nähe des Rat­hau­ses fiel dem Mann ein bren­nen­des Fahr­zeug auf, das vor einem Wohn- und Geschäfts­haus stand. Als die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren an dem Brand­ort ein­tra­fen, hat­ten die Flam­men bereits auf die Fas­sa­de des angren­zen­den Hau­ses über­ge­grif­fen. Glück­li­cher­wei­se blie­ben die Bewoh­ner des Anwe­sens unver­letzt. Ins­ge­samt ent­stand an dem Gebäu­de, einem dort ange­brach­ten Ziga­ret­ten­au­to­mat und an dem Fahr­zeug ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 60.000 Euro. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand gehen die Poli­zei­be­am­ten davon aus, dass das Fahr­zeug vor­sätz­lich in Brand gesteckt wor­den war.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Brand geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zu melden.