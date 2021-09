Stadt­rat Eck­hard Sabarth, selbst­stän­di­ger Solar­be­ra­ter, fei­ert am Sams­tag, 11. Sep­tem­ber, sei­nen 60. Geburts­tag. Der Jubi­lar gehört dem Stadt­rat seit Mai 2020 an, er ist Mit­glied der Par­tei „Die Lin­ke“ und gehört der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on an. Sabarth ist Mit­glied im Haupt- und Finanz­aus­schuss, im Sozi­al- und im Umwelt­aus­schuss. Er gehört der Kom­mis­si­on für Abfall­wirt­schaft und dem Bei­rat für nach­hal­ti­ge und stadt­kli­ma­ge­rech­te Pla­nung und Stadt­ent­wick­lung an. Außer­dem ist er Auf­sichts­rat der Stadt­wer­ke Bay­reuth Hol­ding GmbH, der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ver­kehr und Bäder GmbH und der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ener­gie und Was­ser GmbH. Fer­ner gehört er der Kreis­ar­beits­ge­mein­schaft der öffent­li­chen und frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge an. Schwer­punk­te sei­ner Stadt­rats­tä­tig­keit sind regio­na­le Wirt­schafts­kreis­läu­fe und sozia­le Anliegen.