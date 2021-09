Möh­ren­dorf-Klein­see­bach – In der Nacht von Frei­tag, den 03.09.2021, auf Sams­tag, den 04.09.2021, beschä­dig­te eine bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Kel­ler­gas­se in Klein­see­bach den Gar­ten­zaun eines Wohn­an­we­sens. Noch bevor das Fun­da­ment der Zaun­pfo­sten aus­här­ten konn­te, zog der Täter einen der Eck­pfo­sten her­aus, wodurch das neue Fun­da­ment unbrauch­bar wur­de. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/760514, tele­fo­nisch bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.