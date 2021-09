Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Beim Klau­en kei­ne Mas­ke getragen

Bam­berg. Am Sams­tag gegen Mit­tag betrat ein Mann einen Bau­markt im Hafen­ge­biet. Mit einer Zan­ge aus dem Markt öff­ne­te er einen Vie­rer­pack Steck­schlös­ser und steck­te eines davon in sei­ne Hosen­ta­sche. Beim Ver­las­sen des Mark­tes wur­de er von einer Detek­ti­vin ange­hal­ten und in das Büro gebe­ten. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei stell­te zudem fest, dass der Mann kei­ner­lei Mas­ke trug. Dar­auf ange­spro­chen zeig­te er ein Attest vor, wel­ches sich nach Prü­fung, als ein Gefäl­lig­keitsat­test einer bekann­ten Ärz­tin aus dem Quer­den­ker­mi­lieu her­aus­stell­te. Der Mann wird sich jetzt sowohl wegen des Dieb­stahls, als auch wegen des Ver­sto­ßes nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz ver­ant­wor­ten müssen.

Klei­dung entwendet.

Bam­berg. Am 04.09.21, gegen 16.50 Uhr, kam es in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Innen­stadt zu einem Dieb­stahl durch zwei min­der­jäh­ri­ge Mäd­chen. Die bei­den betra­ten mit Ober­be­klei­dung im Wert von fast 170 Euro eine Kabi­ne, ris­sen die Eti­ket­ten ab und stopf­ten die Sachen in ihre Taschen. Beim Ver­las­sen des Ladens wur­den sie gestoppt. Nach Auf­nah­me des Sach­ver­halts erfolg­te die Über­ga­be an die Eltern durch die Polizei.

In unver­schlos­se­ne Autos eingestiegen.

Bam­berg. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag stieg ein Unbe­kann­ter in einen brau­nen Fiat Duca­to ein, der in der Fär­ber­gas­se auf Höhe der Haus­num­mer 16 am Fahr­bahn­rand abge­stellt war. Aus dem Fiat wur­de Bar­geld in Höhe von ca. 120 Euro in Mün­zen ent­wen­det. Auf­bruch­spu­ren wur­den nicht gefun­den, so dass davon aus­ge­gan­gen wird, dass das Fahr­zeug mög­li­cher­wei­se nicht ver­schlos­sen war. Die Poli­zei sucht unter der Ruf­num­mer 0951/9129–210 nach Zeugen.

Am Sams­tag zwi­schen 19.00 Uhr und 23.15 Uhr wur­de ein blau­er BMW durch unbe­kann­te Täter aus­ge­räumt. Das Fahr­zeug stand auf einem Park­platz in der Schwar­zen­berg­stra­ße und war ver­mut­lich eben­falls nicht abge­sperrt. Laut Hal­ter gab es in der Ver­gan­gen­heit Pro­ble­me mit der Zen­tral­ver­rie­ge­lung. Aus dem Fahr­zeug wur­den Gegen­stän­de im Wert von 410 Euro ent­wen­det, u. a. ein Sam­sung-Tablet. Auch hier bit­tet die Poli­zei um Zeugenhinweise.

Stopp­schild nicht beachtet

Bam­berg. Am Sonn­tag gegen 00.45 Uhr, fuhr eine Frau mit einem Audi A 6 auf dem Hein­richs­damm in Rich­tung stadt­aus­wärts. An der Luit­pold­brücke miss­ach­te­te sie das Stopp­schild und kol­li­dier­te mit einem Taxi, das in Rich­tung Innen­stadt fuhr. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 10000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Auto zer­kratzt

Bam­berg. In der Zeit vom 03.09.21, 15.00 Uhr, bis zum 04.09.21, 07.45 Uhr, wur­de im Zweid­ler­weg durch einen unbe­kann­ten Täter die lin­ke Sei­te eines wei­ßen Citro­en C5 mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Ruf­num­mer 0951/9129–210.

Bag­ger beschädigt

BAM­BERG. In der Zeit von Don­ners­tag auf Sams­tag wur­de in einem Gar­ten im Gacken­stein­weg die Schei­be eines Bag­gers, ver­mut­lich mit einem Stein­wurf beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro. Hin­wei­se wer­den erbe­ten (0951/9129–210).

Män­ner muss­ten Fahr­rad ste­hen lassen.

Bam­berg. In der Gereuth­stra­ße muss­ten die Beam­ten der Poli­zei am Sams­tag einen Fahr­rad­fah­rer davon abhal­ten, mit sei­nem Fahr­rad zu fah­ren, da der Mann bereits gegen 22.30 Uhr so betrun­ken war, dass er schwank­te. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,6 Pro­mil­le. Die Fahrt wur­de verhindert.

Am Sonn­tag­mor­gen um 04.30 Uhr kam es zu einem gleich­ge­la­ger­ten Fall in der Lud­wig­stra­ße. Hier hat­te der Betrof­fe­ne 1,76 Pro­mil­le und konn­te vor lau­ter Trun­ken­heit sein Fahr­rad nicht ein­mal mehr in Bewe­gung set­zen. Auch ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und er muss­te zu Fuß heimkommen.

Mari­hua­na mitgeführt

Bam­berg. Bei einer Kon­trol­le von einem Paar am frü­hen Sonn­tag­mor­gen am Bahn­hof konn­ten 1,66 Gramm Mari­hua­na und ein Joint auf­ge­fun­den wer­den. Es wird Anzei­ge gegen die Bei­den erstat­tet, die Füh­rer­schein­stel­len wer­den infor­miert. Das Rausch­gift wur­de beschlagnahmt.

Jung­ge­sel­len­ab­schied eskalierte

BAM­BERG. Am Sonn­tag um 00.45 Uhr eska­lier­te ein Jung­ge­sel­len­ab­schied in der Haupt­wacht­stra­ße. Über eine Kro­ne, die einem Mit­glied einer ande­ren Grup­pe jun­ger Leu­te auf­ge­setzt wur­de, kam es zum Streit. Zunächst wur­den Unflä­tig­kei­ten aus­ge­tauscht, dann flo­gen die Fäu­ste. Eine Bril­le und eine Ket­te gin­gen zu Bruch, eine Per­son wur­de leicht ver­letzt. Jetzt wird sich die Staats­an­walt­schaft Bam­berg mit dem Vor­fall befas­sen müssen.

Vor­lau­ter Spruch wur­de sofort bestraft

BAM­BERG. Am Sonn­tag, gegen 02.30 Uhr, befan­den sich etli­che Betrun­ke­ne Per­so­nen am ZOB. Als ein jun­ger Mann aus einer Grup­pe her­aus, auf sei­nen „schö­nen Hut“ ange­spro­chen wur­de, schlug er die­sem sofort die Faust auf die Schlä­fe. Sein Pech war nur die zivi­le Strei­fe der Poli­zei, die unmit­tel­bar dane­ben stand und sofort ein­schritt. Er muss sich jetzt wegen Kör­per­ver­let­zung verantworten.

Lebens­ge­fähr­li­ches Ver­hal­ten am Wasser

BAM­BERG. Gegen 03.00 Uhr am Sonn­tag­mor­gen wur­den Per­so­nen gemel­det, die von der Ket­ten­brücke ins Was­ser spran­gen. Am Ufer konn­ten zwei nack­te und nas­se Betrun­ke­ne ange­trof­fen wer­den. Die­se waren völ­lig unein­sich­tig und ver­wei­ger­ten jeg­li­che Koope­ra­ti­on mit Aus­nah­me der Per­so­na­li­en­fest­stel­lung. Die Zwei erwar­tet ein saf­ti­ges Bußgeld.

Gro­ße Schlä­ge­rei auf der Obe­ren Brücke

Gegen 01.30 Uhr wur­de am Sonn­tag eine Mas­sen­schlä­ge­rei mit 25 Per­so­nen gemel­det. Als die Strei­fen­be­sat­zun­gen am Tat­ort ein­tra­fen, konn­ten zwar etli­che Per­so­nen fest­ge­stellt wer­den, auf­grund von Sprach­bar­rie­ren erwies sich die Klä­rung des Sach­ver­halts als schwie­rig. Nach bis­he­ri­gem Erkennt­nis­stand wur­de wohl von einer Per­son ein Han­dy gestoh­len. Als der Geschä­dig­te die­ses zurück haben woll­te, kam es zur Aus­ein­an­der­set­zung, bei der wohl zwei Grup­pen auf­ein­an­der­tra­fen. Die Poli­zei bit­tet Zeu­gen sich unter der Num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

BUR­GE­BRACH. Am Sams­tag­mit­tag wur­de einer 72-jäh­ri­gen Rent­ne­rin in einem Ein­kaufs­markt in der Trep­pen­dor­fer Stra­ße die Geld­bör­se ent­wen­det. Die­se hat­te sie in ihrer mit­ge­führ­ten Hand­ta­sche, im Ein­kaufs­wa­gen. Es lie­gen kei­ne Täter­hin­wei­se vor. Zeu­gen kön­nen sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land mel­den, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHLÜSSELFELD/ELSENDORF. Am Sams­tag, gegen 17:00 Uhr, ereig­ne­te sich in Elsen­dorf, auf Höhe des Müh­len­wegs, ein Ver­kehrs­un­fall. Einer 36-jäh­ri­gen Pkw-Fah­re­rin kam in der Glei­ßen­ber­ger Stra­ße ein dunk­les, grö­ße­res Fahr­zeug ent­ge­gen, das zu weit links gefah­ren sein soll. Es kam zur Berüh­rung der bei­den Außen­spie­gel. Der Unfall­geg­ner fuhr ohne anzu­hal­ten wei­ter in Rich­tung Orts­mit­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei ca. 1000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se zur Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

ZAP­FEN­DORF. Ein 42-jäh­ri­ger stürz­te Sams­tag­nacht allein­be­tei­ligt mit sei­nem Fahr­rad. Er zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu und wur­de vom Ret­tungs­dienst behan­delt. Wäh­rend der Behand­lung ergriff der Mann die Flucht, konn­te aber von der Poli­zei kur­ze Zeit spä­ter in einer Sei­ten­stra­ße wie­der ange­trof­fen wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert über 1,6 Pro­mil­le, wes­halb im näch­sten Kran­ken­haus eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wurde.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Pro­mil­le­gren­ze gilt auch für E‑Scooter

Bam­berg. Über 0,8 Pro­mil­le, wie ein Atem­al­ko­hol­test ergab, hat­te der 19jährige Fah­rer eines E‑Scooter „intus“, als er in Bam­berg-Mit­te, am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt. Buß­geld, Fahr­ver­bot und Punk­te wer­den folgen.

Leit­plan­ken­scha­den nicht gemeldet

Gun­dels­heim. Zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­nach­mit­tag ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug am Kreuz Bam­berg einen erheb­li­chen Leit­plan­ken­scha­den. Das Fahr­zeug fuhr von der A 73, von Nürn­berg kom­mend, auf die Ein­fahrts­ram­pe der A 70, in Rich­tung Schwein­furt, kam dabei nach links von der Fahr­bahn ab und beschä­dig­te etli­che Leit­plan­ken­fel­der. Der unbe­kann­te Fah­rer hat den Unfall bis­her nicht gemel­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 1600 Euro. Die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg bit­tet hier­zu um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 0951/9129–510.

Miss­glück­ter Fahrstreifenwechsel

Strul­len­dorf. Als der 45jährige Fah­rer eines Che­vro­let am Sams­tag­nach­mit­tag auf der A 73, Rich­tung Nor­den, bereits zum Über­ho­len vor­aus­fah­ren­der Fahr­zeu­ge ange­setzt hat­te, bemerk­te er neben sich, auf dem lin­ken Fahr­strei­fen, ein dort bereits fah­ren­des Trike. Er leg­te eine Voll­brem­sung hin, ver­riss das Lenk­rad, kam dar­auf­hin ins Schleu­dern und prall­te in die Mit­tel­schutz­plan­ke. Sei­ne Bei­fah­re­rin und der 51jährige Fah­rer des Trikes, der sich bei sei­nem eige­nen Brems­ma­nö­ver ver­letz­te, wur­den leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf rund 6500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­letz­ter Motorradfahrer

Wei­ßeno­he. Am Sams­tag­nach­mit­tag stieß ein 42-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer beim Rück­wärts­ran­gie­ren in der Hüt­ten­ba­cher Stra­ße in Wei­ßeno­he gegen einen hin­ter ihm war­ten­den, 46-jäh­ri­gen Motor­rad­fah­rer. Der Motor­rad­fah­rer zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu und wur­de vor Ort ambu­lant durch den Ret­tungs­dienst ver­sorgt. Es ent­stand Sach­scha­den von ca. 5000 Euro.

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren I.

Grä­fen­berg. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag beob­ach­te­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin, wie der Fah­rer eines Pkw beim Aus­par­ken am Markt­platz in Grä­fen­berg ein gepark­tes Fahr­zeug beschä­dig­te und sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le ent­fern­te. Das amt­li­che Kenn­zei­chen des Pkw des Unfall­ver­ur­sa­chers wur­de abge­le­sen. Der Gesamt­scha­den beträgt ca. 5000 Euro, wei­te­re Ermitt­lun­gen wer­den von der PI Eber­mann­stadt durchgeführt.

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren II.

Ober­tru­bach. Am Sams­tag, zwi­schen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr, wur­de ein auf dem Park­platz hin­ter dem Rat­haus par­ken­der Pkw von einem bis­her unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer, ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­par­ken, beschä­digt. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Es ent­stand Sach­scha­den von ca. 1000 Euro.

Betrun­ken am Steuer

Pretz­feld / Lüt­zels­dorf. Am Sams­tag­abend wur­de ein 49-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer am Orts­ein­gang von Lüt­zels­dorf einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auf Grund des fest­ge­stell­ten Alko­hol­ge­ru­ches wur­de beim Fahr­zeug­füh­rer ein Alko­test durch­ge­führt, der einen Wert von 1,42 Pro­mil­le ergab. Eine Blut­ent­nah­me wur­de im Kli­ni­kum Eber­mann­stadt durch­ge­führt und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr folgt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall

Klein­sen­del­bach. Am 05.09.2021, um 02:22 Uhr, kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der Staats­stra­ße 2240. Hier­bei befuh­ren zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer die Stra­ße von Stein­bach in Rich­tung Frohn­hof. Als die Ver­kehrs­teil­neh­mer Rehen aus­wi­chen, über­fuh­ren die­se eine Ver­kehrs­in­sel, sodass an bei­den Fahr­zeu­gen erheb­li­cher Sach­scha­den ent­stand. Die Ver­kehrs­in­sel war für bei­de Fahr­zeug­füh­rer nicht aus­rei­chend erkenn­bar, da bis­lang unbe­kann­te Täter Ver­kehrs­zei­chen ent­wen­det hat­ten. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ermit­telt wegen der Straf­ta­ten „Gefähr­li­cher Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr“ und „Dieb­stahl“. Hin­wei­se zur Tat wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel.: 09191/7090–0 entgegengenommen.

Dieb­stahl

Forch­heim. Drei bis­lang unbe­kann­te männ­li­che Täter, im Alter zwi­schen 25 und 35 Jah­ren, konn­ten beob­ach­tet wer­den, wie sie in einem Ein­zel­han­dels­ge­schäft in der Hafen­stra­ße, ver­schie­de­ne Waren in ihre Ruck­säcke ver­stau­ten und den Kas­sen­be­reich ohne zu bezah­len pas­sier­ten. Der Ver­such eines Zeu­gen die Die­be auf­zu­hal­ten blieb erfolglos.

Son­sti­ges:

Forch­heim. Im Rah­men einer Geburts­tags­fei­er kam es zu einer Strei­tig­keit, da sich ein erheb­lich alko­ho­li­sier­ter Gast zuneh­mend aggres­siv ver­hielt. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe wur­de fest­ge­stellt, dass gegen den aggres­si­ven Par­ty­gast ein Haft­be­fehl bestand. Der Mann wur­de zunächst bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim aus­ge­nüch­tert und anschlie­ßend an die Justiz­voll­zugs­an­stalt übergeben.

Forch­heim. Im Rah­men einer Geschwin­dig­keits­kon­trol­le wur­de ein 42 jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer aus dem flie­ßen­den Ver­kehr ange­hal­ten. Es stell­te sich her­aus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Die­ser muss sich nun wegen der Straf­tat „Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis“ verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit der Orts­ta­fel auf und davon

MICHEL­AU. In der Zeit von Frei­tag­mor­gen bis Sams­tag­mit­tag ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter die Schwür­bit­zer Orts­ta­fel, die in Fahrt­rich­tung Michel­au auf­ge­stellt war.

Aller­dings wur­den am Tat­ort Werk­zeu­ge auf­ge­fun­den, mit denen das Schild ver­mut­lich demon­tiert wur­de. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter Tel. 09571/95200 entgegen.

Streit ende­te in Gewalt

BURG­KUNST­ADT. Am Sonn­tag­mor­gen gegen 03:50 Uhr wur­de durch eine Strei­fen­be­sat­zung der Lich­ten­fel­ser Poli­zei eine Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren jun­gen Männern

vor einer Bar in Burg­kunst­adt beob­ach­tet. Nach­dem die Beam­ten ein­schrit­ten, ergrif­fen zwei der Män­ner die Flucht, konn­ten jedoch kurz dar­auf gestellt wer­den. Wie sich her­aus­stell­te, gerie­ten die bei­den 28 und 29 Jah­re alten Män­ner vor­her zunächst mit einem 35-Jäh­ri­gen in einen Streit, wor­auf­hin ein 32-jäh­ri­ger Mann schlich­tend zwi­schen den Par­tei­en ver­mit­teln woll­te und sich dazwi­schen stell­te. Dies woll­ten die bei­den Män­ner nicht hin­neh­men und gin­gen zu zweit auf die­sen los, einer von ihnen ver­pass­te dem Ver­mitt­ler sogar einen Faust­schlag ins Gesicht, was eine blu­ten­de Nase zufol­ge hat­te. Die bei­den Män­ner müs­sen sich nun, da sie gemein­schaft­lich auf ihr Opfer ein­ge­wirkt hat­ten, wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.

Nicht ganz nüch­tern unterwegs

Land­kreis Lich­ten­fels. Im Rah­men der Strei­fen­fahrt wur­den durch Beam­te der Lich­ten­fel­ser Poli­zei am Sams­tag­mor­gen sowie in der Nacht zum Sonn­tag zwei PKW-Fah­rer fest­ge­stellt, die mit Wer­ten ober­halb der zuläs­si­gen 0,5‑Promille-Grenze unter­wegs waren. Bei bei­den Fah­rern wur­de wäh­rend den ver­dachts­un­ab­hän­gi­gen Ver­kehrs­kon­trol­len Alko­hol­ge­ruch in der Atem­luft fest­ge­stellt, wes­halb jeweils vor Ort ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. So wur­den gegen 10:15 Uhr ein 31-jäh­ri­ger PKW-Fah­rer in The­litz mit einem Wert von 0,52 Pro­mil­le, und gegen 00:05 Uhr ein 42-jäh­ri­ger PKW-Fah­rer in Lich­ten­fels mit einem Wert von 0,54 Pro­mil­le fest­ge­stellt. Bei­de Fah­rer erwar­tet nun eine Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge, wel­che ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro, einen Monat Fahr­ver­bot sowie zwei Punk­te im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster zufol­ge hat.