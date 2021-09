Mar­ko Fischer zum neu­en Kreis­brand­mei­ster bestellt / Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und Kreis­brand­rat Timm Vog­ler ver­ab­schie­den bis­he­ri­gen KBM Bernd Schramm

Stab­wech­sel bei der Kreis­brand­in­spek­ti­on: Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und Kreis­brand­rat Timm Vog­ler ver­ab­schie­de­ten am Mitt­woch im Gro­ßen Sit­zungs­saal Kreis­brand­mei­ster Bernd Schramm aus Uet­zing, der seit Febru­ar 2019 für den Bereich Bad Staf­fel­stein ver­ant­wort­lich zeich­ne­te. Sei­nen Auf­ga­ben­be­reich über­nimmt als neu­er Kreis­brand­mei­ster Mar­ko Fischer aus Sta­del, der gleich­zei­tig neu bestellt wurde.

„Unse­re Feu­er­weh­ren haben heut­zu­ta­ge eine Viel­zahl von Auf­ga­ben­be­rei­chen – ange­fan­gen von Brand- bis in jüng­ster Zeit immer mehr Stark­wet­ter- und auch Kata­stro­phen­ein­sät­zen. Umso mehr Aner­ken­nung ver­dient es des­we­gen, dass sich die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den mit gro­ßem Enga­ge­ment ehren­amt­lich in ihrer Frei­zeit für die­sen Dienst zur Ver­fü­gung stel­len“, stell­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner her­aus. Gro­ßes Lob zoll­te er des­halb – eben­so wie Kreis­brand­rat Timm Vog­ler – Bernd Schramm für sei­nen Ein­satz als Kreis­brand­mei­ster im Bereich des Stadt­ge­biets Bad Staffelstein.

Der Lei­ter des Sach­ge­biets „Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung, Aus­län­der“ am Land­rats­amt Lich­ten­fels, Achim Lie­saus, ließ den Wer­de­gang von Bernd Schramm noch­mals Revue pas­sie­ren. Im Jahr 2002 war die­ser als akti­ves Mit­glied in die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Uet­zing ein­ge­tre­ten. 2011 wur­de er dort zum stell­ver­tre­ten­den Kom­man­dan­ten gewählt.

Kreis­brand­rat Timm Vog­ler bestell­te ihn im Febru­ar 2019 zum Kreis­brand­mei­ster. „Seit sei­ner Ernen­nung zum Gebiets­kreis­brand­mei­ster für den Bereich Bad Staf­fel­stein fun­gier­te Bernd Schramm pflicht­be­wusst und kame­rad­schaft­lich als Ansprech­part­ner der Bad Staf­fel­stei­ner Weh­ren“, so Achim Lie­saus. Neben den Lehr­gän­gen „Die Grup­pe im Lösch­ein­satz“ und „Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung“ nahm der Uet­zin­ger an Lehr­gän­gen als Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger und Maschi­nist teil. An den Staat­li­chen Feu­er­wehr­schu­len absol­vier­te er die Aus­bil­dung zum Grup­pen­füh­rer, zum Lei­ter einer Feu­er­wehr. Dar­über hin­aus erwarb Bernd Schramm das Fach­wis­sen zum Digi­tal­funk, erlern­te die Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung und absol­vier­te im Jahr 2020 den Lehr­gang Zugführer.

Kreis­brand­rat Timm Vog­ler bestä­tig­te dem aus­schei­den­den Kreis­brand­mei­ster „eine her­vor­ra­gen­de Arbeit“ und dank­te ihm für sein gro­ßes Enga­ge­ment. „Bernd Schramm hat sich in der rela­tiv kur­zen Zeit sei­ner Tätig­keit als Kreis­brand­mei­ster mit sei­ner kame­rad­schaft­li­chen und offe­nen Art, aber auch mit sei­nem hohen fach­li­chen Kön­nen und Fach­wis­sen bei vie­len Feu­er­wehr­män­nern und –frau­en ein gro­ßes Anse­hen erwor­ben. Jedoch hat am Ende des Tages jeder von uns das Recht, per­sön­li­che Grün­de über die des Enga­ge­ments in einem mitt­ler­wei­le sehr zeit- und ner­ven­auf­wen­di­gen Ehren­amt zu set­zen“, so Timm Vog­ler. Als Nach­fol­ger ernann­te der Kreis­brand­rat mit Urkun­de Mar­ko Fischer aus Sta­del zum Kreis­brand­mei­ster. Der 45-Jäh­ri­ge trat am 1. Juli 1992 in die Feu­er­wehr Lich­ten­fels ein und wech­sel­te im Jahr 2010 zur Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Sta­del, deren Kom­man­dant er seit 2. April 2011 ist.

Nach der Grund­aus­bil­dung 1992 besuch­te er die Lehr­gän­ge zum Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger, zum Maschi­ni­sten, zum Sprech­fun­ker, zum Grup­pen­füh­rer, zum Lei­ter einer Feu­er­wehr, zum Aus­bil­der und Fach­wis­sen Digi­tal­funk. Mar­ko Fischer sei „der rich­ti­ge Mann für die Auf­ga­be als Kreis­brand­mei­ster“, sag­te der Kreis­brand­rat und wünsch­te ihm für sei­nen neu­en Tätig­keits­be­reich alles Gute und viel Erfolg.

Dem Dank, für die Bereit­schaft, sich für das Amt zur Ver­fü­gung zu stel­len, und den guten Wün­schen schlos­sen sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, die Lei­te­rin der Abtei­lung Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung, Gesund­heit und Vete­ri­när­we­sen, Kri­stin Grosch, Sach­ge­biets­lei­ter Achim Lie­saus sowie die die Kreis­brand­in­spek­to­ren Thi­lo Kraus, Her­mann Schu­berth und Sieg­fried Hamm­rich an.