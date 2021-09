Die The­men der Sendung:

Gebo­ren im fal­schen Kör­per: Lau­ras lan­ger Weg zu sich (Erlangen/​Mittelfranken)

Mäd­chen oder Jun­ge? Das ist die erste Fra­ge, die wer­den­de Eltern oft zu hören bekom­men. Klei­dung, Kin­der­zim­mer, Spiel­sa­chen – alles wird auf rosa oder blau ange­passt. Doch was ist, wenn Men­schen sich mit ihrem bio­lo­gi­schen Geschlecht nicht iden­ti­fi­zie­ren kön­nen? In die­sem Fall wird von Trans­se­xua­li­tät gespro­chen. Vie­le Betrof­fe­ne ver­su­chen jah­re­lang ihren inne­ren Kampf mit sich und ihrem Geschlecht zu ver­ber­gen. So auch die 25-jäh­ri­ge Lau­ra aus Erlan­gen. Sie wur­de als Mann gebo­ren, doch sie fühlt sich als Frau.

Mit viel Lie­be zum Detail: Modell­bau als Beruf (Haßfurt/​Unterfranken)

Unge­wöhn­lich und viel­fäl­tig ist der Beruf von Bur­kard Hauck: Er ist Modell­bau­er und von der unter­frän­ki­schen Klein­stadt Haß­furt aus für Pro­jek­te in ganz Deutsch­land tätig. So baut er in sei­ner Werk­statt Model­le für Archi­tek­tur, Muse­en, Aus­stel­lun­gen und für Stadt­ver­wal­tun­gen, die ein Modell eines Stadt­teils benö­ti­gen. Sei­ne Model­le sind wie eine Ent­deckungs­rei­se in unse­re Welt. Dank der drit­ten Dimen­si­on sind sie mate­ri­el­ler Aus­druck von Ideen, Gedan­ken und Zusam­men­hän­gen. Kein Modell gleicht dem anderen.

Mei­ster­wer­ke: 260 Jah­re Johann Chri­sti­an Rein­hart (Hof/​Oberfranken)

Johann Chri­sti­an Rein­hart gilt in der Kunst­welt als einer der wich­tig­sten Land­schafts­ma­ler des 18. Jahr­hun­derts. Obwohl er die mei­ste Zeit sei­nes Lebens in Rom gelebt hat, blieb sei­ne ober­frän­ki­sche Hei­mat­stadt Hof für Rein­hart immer von gro­ßer Wich­tig­keit. Eini­ge sei­ner Wer­ke zei­gen auch Hofer Motive.

Tra­di­tio­nel­ler Genuss: Auf­takt der Karp­fen­sai­son (Gerhardshofen/​Mittelfranken)

Nur wenn das „R“ im Monats­na­men auf­taucht, dann gibt´s in Fran­ken Karp­fen, also von Sep­tem­ber bis April. Die Fein­schmecker war­ten des­halb schon gespannt auf Ihren ersten Karp­fen. Die Teich­wir­te erwar­ten eine gute Sai­son: Die Karp­fen haben eine pas­sa­ble Grö­ße und einen sehr guten Fett­ge­halt, der unter 10 Pro­zent liegt.

Frän­ki­sches Dschun­gel­fe­e­ling: ein tro­pi­scher Gar­ten in Ober­as­bach (Oberasbach/​Mittelfranken)

Fami­lie Schwim­mer hat den grü­nen Dau­men, und sie sam­meln lei­den­schaft­lich seit fast 30 Jah­ren Pflan­zen, die ein sub­tro­pi­sches Flair ver­brei­ten und durch ihre aus­ge­fal­le­nen Blatt­for­men gleich ins Auge fal­len. In ihrem Pri­vat­gar­ten in Ober­as­bach sind auf 3.000 Qua­drat­me­ter unzäh­li­ge Exem­pla­re ver­sam­melt – von fleisch­fres­sen­den Pflan­zen über Lotus bis hin zu Sei­den­bäu­men. Allein 600 Sor­ten Bunt­nesseln wach­sen hier. Die gro­ße Lei­den­schaft von Gar­ten­be­sit­zer Andre­as Schwim­mer sind aber die See­ro­sen. In sei­nen Tei­chen gedei­hen leuch­ten­de Exem­pla­re aus Asi­en und Ame­ri­ka, aber auch vie­le eige­ne Züchtungen.

BR Fern­se­hen, Fran­ken­schau, Sonn­tag, 5. Sep­tem­ber 2021, 17.45 Uhr