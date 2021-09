Du willst schon lan­ge mal wie­der allei­ne oder mit Band auf der Büh­ne ste­hen und live Mucke für rea­les Publi­kum machen? Dann ist das die Chance!

Der Büssing e. V. bie­tet am Frei­tag 1. Okto­ber im Rah­men sei­nes Jubi­lä­ums-Festi­val-Wochen­en­des (20 Jah­re Büssing e. V.) eine Büh­ne, Tech­nik und 30 Minu­ten Spiel­zeit um das Publi­kum (also Men­schen die vor der Büh­ne ste­hen) zur Eksta­se zu bringen.

Alles was du tun musst , ist uns eine musi­ka­li­sche Kost­pro­be zu schicken. Am lieb­sten als klei­nes Video – Ein­sen­de­schluss 20.09. Anmel­dung via Email an Phil­ip Makre­witz p.makrewitz@t‑online.de.

Soll­tet ihr einen der ver­füg­ba­ren 5 Plät­ze am Showa­bend bekom­men, könnt ihr bis zu 10 Gäste­li­sten­plät­ze + 10 Frei­bier für eure mit­ge­rei­sten Fans absahnen.

Facts: