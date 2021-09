Am Sonn­tag, 12. Sep­tem­ber, fin­det der Main­auen­lauf auf dem Gelän­de der Wil­hel­mi­nen­aue und auf den umlie­gen­den Stra­ßen und Wegen statt. Die Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Colm­dorf und St. Johan­nis bezie­hungs­wei­se die Obe­re Röth sind für die Dau­er der Lauf­ver­an­stal­tung zwi­schen 9.30 Uhr und maxi­mal 13.30 Uhr gesperrt. In der Ere­mi­ta­ge­stra­ße wird zwi­schen der Hölz­leins­müh­le und dem Sandnerweg/​Friedhof St. Johan­nis zeit­gleich eine Ein­bahn­stra­ße stadt­aus­wärts Rich­tung St. Johan­nis ein­ge­rich­tet. Die Umlei­tung stadt­ein­wärts erfolgt für die Dau­er der Sper­rung über Sand­ner­weg, Stein­ach­stra­ße und War­men­steinacher Stra­ße zur Bernecker Stra­ße. Der Lini­en­ver­kehr der Stadt­bus­se fährt plan­mä­ßig. Das Rad­fah­ren in der Wil­hel­mi­nen­aue ist für die Dau­er der Ver­an­stal­tung untersagt.