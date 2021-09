In Bam­berg neigt sich ein ver­reg­ne­ter Frei­bad­som­mer dem Ende zu. Des­halb emp­feh­len die Stadt­wer­ke Bam­berg jetzt, die letz­ten schö­nen Spät­som­mer­ta­ge noch­mal für einen Besuch zu nutzen.

Am Mon­tag, 13. Sep­tem­ber, öff­nen das Sta­di­on­bad und das Frei­bad Gaustadt zum letz­ten Mal in die­sem Jahr; im Hain­bad geht es bis 19. Sep­tem­ber in der Nach­sai­son weiter.

Knapp 67.437 Gäste besuch­ten in die­sem regen­rei­chen und küh­len Som­mer die Frei­bä­der. Im letz­ten „Corona“-Sommer waren es 71.441 Gäste. Am besten besucht war heu­er das Sta­di­on­bad (32.040), gefolgt vom Hain­bad (17.837) und dem Frei­bad Gaustadt (17.560).

Ab Diens­tag, 14. Sep­tem­ber, machen die Stadt­wer­ke zunächst die Anla­gen ihrer bei­den Frei­bä­der win­ter­fest. Dann star­tet außer­dem die Hal­len­bad­sai­son im Bam­ba­dos. Im Hain­bad beginnt am 14. Sep­tem­ber die Nach­sai­son: bis 19. Sep­tem­ber ist es täg­lich von 10 bis 18 Uhr geöff­net. Dau­er­ka­bi­nen­be­sit­zer im Hain­bad wer­den dann gebe­ten, ihren Schlüs­sel an der Bam­ba­dos-Kas­se zurückzugeben.