BIND­LACH, LKR.BAYREUTH. Seit Sonn­tag­vor­mit­tag wird die 13-jäh­ri­ge Saba Hor­wath aus Bind­lach ver­misst. Der­zeit sucht ein Groß­auf­ge­bot an Poli­zei­kräf­ten nach dem Mäd­chen. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Bay­reuth-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen ver­ließ das Mäd­chen in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag unbe­merkt das Eltern­haus. Ihr der­zei­ti­ger Auf­ent­halts­ort ist unbe­kannt. Seit den Mor­gen­stun­den fahn­det die Bay­reu­ther Land­po­li­zei mit einem Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten. Hier­bei wer­den die Beam­ten ins­be­son­de­re von Hun­de­füh­rern und Kräf­ten der Bun­des­po­li­zei unter­stützt. Auf­grund ver­schie­de­ner Anlaufadres­sen erstreckt sich die Fahn­dung auch auf Gebie­te in Lich­ten­fels, Bam­berg und Ger­ach. Bis­lang blieb die Suche jedoch erfolglos.

Die 13-jäh­ri­ge Saba Hor­wath kann wie folgt beschrie­ben werden:

ist cir­ca 165 Zen­ti­me­ter groß und schlank

hat kur­ze, dunk­le Haare

ist ver­mut­lich mit einer schwar­zen Stoff­jacke mit wei­ßem Kra­gen beklei­det und führt einen schwar­zen Adi­das-Ruck­sack mit sich

hat ver­mut­lich ein tür­ki­ses Long­board dabei

Ein Licht­bild des ver­miss­ten Mäd­chens fin­den Sie auf unse­rer Inter­net­sei­te unter: Baye­ri­sche Poli­zei – 13-Jäh­ri­ge aus Bind­lach ver­misst (bay​ern​.de)

Zeu­gen, die das Mäd­chen sehen, mel­den sich bit­te umge­hend bei der Poli­zei Bay­reuth-Land unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2230.