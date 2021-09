Um den Schü­le­rin­nen und Schü­lern im Hofer Land einen guten und mög­lichst siche­ren Schul­start zu ermög­li­chen, bie­ten der Land­kreis und die Stadt Hof zusätz­lich zu den der­zei­ti­gen Test­mög­lich­kei­ten Son­der­testun­gen zum Schul­be­ginn nach den Som­mer­fe­ri­en an.

Die­se fin­den am Sonn­tag, den 12.09.2021, und Mon­tag, den 13.09.2021, statt. Gemein­sam mit den Kom­mu­nen des Land­krei­ses sowie den Ret­tungs­dien­sten in der Regi­on ist es gelun­gen, ein umfang­rei­ches Ange­bot an Son­der­test­stel­len in Stadt und Land­kreis Hof auf­zu­bau­en. Alle Son­der­test­stel­len sowie deren Öff­nungs­zei­ten fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter www​.land​kreis​-hof​.de/​s​o​n​d​e​r​t​e​s​t​s​t​e​l​l​e​n​-​z​u​m​-​s​c​h​u​l​b​e​g​i​nn/

Die Testun­gen fin­den mit­tels Nasen-Schnell­test statt.

Die Test­stel­len sind nicht Wohn­ort-gebun­den. D.h. unab­hän­gig davon, in wel­cher Gemein­de Sie woh­nen, kann jede der Test­stel­len genutzt wer­den. 15 Minu­ten vor Testung darf nichts geges­sen, getrun­ken, geraucht oder der Mund gespült wer­den. Zum Nach­weis der Iden­ti­tät ist ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis vor­zu­le­gen. Für alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler besteht – wie gewohnt – auch am ersten Schul­tag vor Ort in der jewei­li­gen Schu­le die Mög­lich­keit, sich auf das Virus hin zu testen. Die Test­mög­lich­kei­ten von Stadt und Land­kreis Hof sind als zusätz­li­ches Ange­bot zu ver­ste­hen, um einen mög­lichst siche­ren Schul­start zu gewährleisten.

Selbst­ver­ständ­lich ste­hen auch wei­ter­hin die bekann­ten Test­stel­len in Stadt und Land­kreis Hof (www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​ten) für Coro­na-Tests zur Verfügung.