Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Bei Repa­ra­tur­ar­bei­ten Strom­schlag erlitten

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­mit­tag führ­te ein 32-jäh­ri­ger Erlan­ger im Her­zo­gen­au­ra­cher Orts­teil Nie­dern­dorf im Rah­men sei­ner beruf­li­chen Tätig­keit Repa­ra­tur­ar­bei­ten an einem elek­tri­schen Gerät durch. Hier­bei erlitt der Mann einen Strom­schlag, der leich­te Ver­let­zun­gen ver­ur­sach­te. Er wur­de zur Behand­lung in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Der genaue Unfall­her­gang ist nun Gegen­stand der Ermittlungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis unter Drogeneinwirkung

Höchstadt – Am Frei­tag­mor­gen erkann­ten Poli­zei­be­am­te eine 40-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin, deren Füh­rer­schein im Juni 2021 wegen einer Trun­ken­heits­fahrt sicher­ge­stellt wor­den war. Bei der Kon­trol­le räum­te sie dies auch gleich ein. Eine wei­te­re Über­prü­fung hin­sicht­lich der Fahr­tüch­tig­keit ergab, dass sie unter der Ein­wir­kung von Dro­gen stand. Der Test reagier­te posi­tiv auf meh­re­re Stof­fe. Sie muss­te sich daher einer Blut­ent­nah­me unterziehen.