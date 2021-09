Seit einem Jahr gibt es das Baye­ri­sche Test­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Burg­kunst­adt. 14.561 PCR-Tests nah­men die ins­ge­samt 33 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter mit Dr. Jür­gen Mur­mann als ärzt­li­chem Lei­ter seit­dem vor. Auf dem Höhe­punkt der drit­ten Wel­le der Pan­de­mie erfolg­ten dort bis zu 220 PCR-Tests täglich.

Dar­über hin­aus mach­te das Team in Burg­kunst­adt seit 5. Mai 2021 bis Don­ners­tag, 2. Sep­tem­ber 2021, auch 514 Anti­gen-Schnell­tests. An der Test­stel­le des Gesund­heits­am­tes am alten Kli­ni­kum in Lich­ten­fels wur­den dar­über hin­aus seit März 2020 allein 14.417 PCR-Testun­gen vor­ge­nom­men. Sum­ma sum­ma­rum erfolg­ten an bei­den Test­stel­len somit 28.978 PCR-Tests.

„Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Test-Teams lei­sten einen wesent­li­chen Bei­trag zur Bewäl­ti­gung der Pan­de­mie und sie tun für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger einen sehr gro­ßen Dienst“, wür­digt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner das Enga­ge­ment. Der Land­rat unter­streicht: „Das Testen ist neben einer Imp­fung nach wie vor ein wich­ti­ges Instru­ment im Kampf gegen das Coro­na-Virus. Mein Dank gilt dem Team des Test­zen­trums in Burg­kunst­adt eben­so wie dem der Test­stel­le des Gesund­heits­am­tes am alten Kli­ni­kum Lich­ten­fels für die her­vor­ra­gen­de Arbeit, die dort gelei­stet wird, eben­so wie dem Labor Sta­ber in Bayreuth.“

Wie Chri­sti­an Meiß­ner noch­mals erläu­tert, gibt es im Land­kreis Lich­ten­fels ins­ge­samt zwei Test­stel­len: die des Gesund­heits­am­tes am Alten Kli­ni­kum in Lich­ten­fels für die Rei­hen­testun­gen, die Testung von Kon­takt­per­so­nen und ande­re, sowie seit 1. Sep­tem­ber 2020 das Baye­ri­sche Test­zen­trum in Burg­kunst­adt, in dem alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger PCR-Tests vor­neh­men las­sen kön­nen. Auf dem Höhe­punkt der drit­ten Pan­de­mie-Wel­le unter­stütz­ten auch Kräf­te der Bun­des­wehr am Test­zen­trum des Gesund­heits­am­tes in Lichtenfels.

Ein­ge­rich­tet wor­den war das Baye­ri­sche Test­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Burg­kunst­adt, nach­dem die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung im Mini­ster­rat am 10. August 2020 beschlos­sen hat­te, das Testan­ge­bot für eine Unter­su­chung auf SARS-CoV‑2 noch­mals erheb­lich aus­zu­bau­en. Dem­entspre­chend wur­den die Land­rats­äm­ter beauf­tragt, in jedem Land­kreis ein „Baye­ri­sches Test­zen­trum“ ein­zu­rich­ten und des­sen Orga­ni­sa­ti­on und Betrieb sicherzustellen.

Als ergän­zen­des Ange­bot zu den Abstri­chen in den Arzt­pra­xen und Kli­ni­ken, bie­tet der Land­kreis Lich­ten­fels nun seit 1. Sep­tem­ber 2020 die Mög­lich­keit an, sich auf Coro­na testen zu las­sen. Die Hot­line-Num­mer zum Test­zen­trum lau­tet 09571/18–9070, mehr Infos fer­ner unter https://​www​.lkr​-lif​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​rum.