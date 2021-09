In den ver­gan­ge­nen Mona­ten haben Stark­re­ge­n­er­eig­nis­se auch in Ober­fran­ken zu Schä­den an Gebäu­den, Stra­ßen und Brücken geführt.

Für die Besei­ti­gung die­ser Unwet­ter­schä­den an kom­mu­na­len Hoch­bau­ten, d.h. an Schu­len ein­schließ­lich schu­li­scher Sport­an­la­gen und an Kin­der­ta­ges­stät­ten, sowie der stra­ßen­bau­li­chen Infra­struk­tur (Gemein­de­stra­ßen und Kreis­stra­ßen sowie bestimm­te Geh- und Rad­we­ge) stellt der Frei­staat nach Art. 10 und Art. 13 c des Baye­ri­schen Finanz­aus­gleichs­ge­set­zes (Bay­FAG) Finanz­hil­fen zur Verfügung.

Die Finanz­mit­tel stam­men aus dem baye­ri­schen Staats­haus­halt und wer­den vom Baye­ri­schen Land­tag zur Ver­fü­gung gestellt. Ziel die­ser Finanz­hil­fen ist der Aus­gleich der beson­de­ren Bela­stun­gen und Här­ten, die durch die Besei­ti­gung der Unwet­ter­schä­den unwei­ger­lich auf die kom­mu­na­len Haus­hal­te zukommen.

Die Finanz­hil­fen kön­nen bei der Regie­rung von Ober­fran­ken bean­tragt wer­den. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den För­der­pro­gram­men sowie zur Antrag­stel­lung gibt es auf der Inter­net­sei­te der Regie­rung von Ober­fran­ken unter:

https://​www​.regie​rung​.ober​fran​ken​.bay​ern​.de/​p​r​e​s​s​e​/​a​k​t​u​e​l​l​e​_​m​e​l​d​u​n​g​e​n​/​2​0​2​1​/​a​m​0​11/