Som­mer­nachts­flim­mern am Fuße des Turms in Ebrach

Am 03. und 04. Sep­tem­ber 2021 ist es wie­der soweit! Kino der beson­de­ren Art am Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald. Auch in die­sem Jahr kön­nen wir wie­der ein tol­les Frei­luft-Pro­gramm­ki­no am Fuße unse­res 42 Meter hohen Aus­sichts­tur­mes bieten.

Am Frei­tag muss der Jun­ge an die fri­sche Luft und am Sams­tag gibt’s mit dem Stern­wan­de­rer ein tur­bu­len­tes Fan­ta­sy-Mär­chen für die Gro­ßen mit Starbesetzung.

Für das ech­te Kinofee­ling gibt es fri­sches Pop­corn, Nachos oder pas­send zum Film gepack­te Picknickkörbe.

Und damit es auch wirk­lich ein unver­gess­li­ches Erleb­nis wird, haben wir nicht nur extra län­ger auf, son­dern bie­ten auch ver­gün­stig­te Kom­bi­tickets an. Die Kas­se am Pfad schließt um 19 Uhr, der Pfad um 20 Uhr. Film­start ist jeweils 20 Uhr, Ein­lass zum Kinobe­reich auf dem Fest­platz ist ab 19 Uhr.

Eine Kar­ten­re­ser­vie­rung ist unter info-​baumwipfelpfad@​baysf.​de möglich.

Es gibt freie Sitzplatzwahl.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auf unse­rer Home­page www​.baum​wip​fel​pfad​stei​ger​wald​.de

Bit­te beach­ten Sie die gel­ten­den Hygie­ne­re­geln und ach­ten auf Abstand zueinander.

Wir freu­en uns auf ein tol­les Kinowochenende!