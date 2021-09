Der Tou­ris­mus­ver­ein rund ums Wal­ber­la-Ehren­bürg e. V. , einer der „100Genussorte Bay­erns 2018“, lädt ein zur Mit­glie­der­ver­samm­lung am Mon­tag, 6.9.2021 um 18.30 Uhr, im Pfarr­heim in Leu­ten­bach, Am Pfarr­gar­ten 6.

Im Moment gilt: Aktu­el­len Coro­na­schutz­sta­tus und Atem­schutz­mas­ke mit­brin­gen, Hygie­ne­re­geln wer­den gewährleistet.