Poli­zei­prä­si­dent Alfons Schie­der hieß am Mitt­woch 68 neue Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen im Bereich des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken will­kom­men. Die Neu­zu­gän­ge ver­rich­ten seit dem 1. Sep­tem­ber ihren Dienst bei der ober­frän­ki­schen Polizei.

Eini­ge der 16 Beam­tin­nen und 52 Beam­ten haben erst vor kur­zem ihre Aus­bil­dung abge­schlos­sen, ande­re wie­der­um keh­ren von ande­ren baye­ri­schen Dienst­stel­len nach Ober­fran­ken zurück. Damit geht für vie­le der Wunsch in Erfül­lung, in der Nähe ihrer Hei­mat ein­ge­setzt zu wer­den. Sie wer­den bedarfs­ori­en­tiert auf die Dienst­stel­len im Regie­rungs­be­zirk auf­ge­teilt und lei­sten nun in unter­schied­li­chen Funk­tio­nen ihren Dienst.