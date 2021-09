Nach dem Erfolg des „Ein­schu­lungs­rat­ge­bers“ im letz­ten Jahr hat das Bil­dungs­bü­ro für die Eltern im Land­kreis auch zum Über­tritt nach der 4. Klas­se die wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen zusam­men getra­gen. In Koope­ra­ti­on mit dem Bil­dungs­bü­ro der Stadt Bam­berg und mit Hil­fe vie­ler Exper­ten aus den ver­schie­de­nen Schul­ar­ten ent­stand eine Bro­schü­re, die nicht nur all­ge­mei­ne Hin­wei­se zum Ablauf des Über­tritts­ver­fah­rens, son­dern auch kon­kre­te Infor­ma­tio­nen zu den wei­ter­füh­ren­den Schu­len im Land­kreis über­sicht­lich und kom­pakt zur Ver­fü­gung stellt.

Recht­li­che Rege­lun­gen zum Über­tritt von der Grund­schu­le auf Mit­tel­schu­le, Real­schu­le und Gym­na­si­um wer­den anschau­lich erklärt sowie alle wei­ter­füh­ren­den Schu­len in der Regi­on mit ihren Beson­der­hei­ten kurz auf­ge­führt. Auch die Bedin­gun­gen für spä­te­re Wech­sel zwi­schen den wei­ter­füh­ren­den Schu­len und in die­sem Zusam­men­hang auch der Über­tritt auf die Wirt­schafts­schu­le wer­den kurz the­ma­ti­siert. Ergän­zend sind unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-forch​heim​.de wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Schu­len in der Regi­on sowie zu wich­ti­gen Ter­mi­nen (Eltern­aben­den, Anmel­de­ta­gen etc.) ein­zu­se­hen. Soll­te über das Gespräch mit der Grund­schul­lehr­kraft hin­aus Bera­tungs­be­darf bei der Schul­wahl bestehen, sind sowohl in der Bro­schü­re als auch im Inter­net die Kon­takt­da­ten der jewei­li­gen Ansprech­per­so­nen und – stel­len enthalten.

Auch Land­rat Dr. Her­mann Ulm freut sich über die Publi­ka­ti­on: „Mit dem neu­en Über­tritts­rat­ge­ber ant­wor­ten wir auf das Bedürf­nis der Eltern, sich schnell und umfas­send über die wich­tig­sten Aspek­te des Über­tritts­ver­fah­rens und die Mög­lich­kei­ten der Schul­wahl in unse­rer Regi­on zu informieren.“

„Die Bro­schü­re ist als neu­tra­le und kom­pak­te Ergän­zung zu bestehen­den Infor­ma­ti­ons­ma­te­ria­li­en gedacht, “ ergänzt Dr. Julia Schil­ling, stellv. Lei­tung des Bil­dungs­bü­ros. „Anders als die offi­zi­el­len, aber sehr detail­lier­ten Unter­la­gen des Kul­tus­mi­ni­ste­ri­ums oder die Wer­be­fly­er der ein­zel­nen Schu­len stellt unser Über­tritts­rat­ge­ber die ver­schie­de­nen Schul­ar­ten und kon­kret die vor­han­de­nen Schu­len direkt neben­ein­an­der und ermög­licht somit den Ver­gleich auf einen Blick. Die Bro­schü­re lei­stet somit einen wesent­li­chen Bei­trag für einen rei­bungs­lo­sen Über­gang zwi­schen Grund­schu­le und wei­ter­füh­ren­der Schu­le im Land­kreis Forch­heim und gera­de die­se Schnitt­stel­len zwi­schen den Bil­dungs­be­rei­chen lie­gen uns als Bil­dungs­bü­ro beson­ders am Herzen. “

Die Eltern der Kin­der, die im Schul­jahr 2021/22 die 4. Jahr­gangs­stu­fe besu­chen, erhal­ten den gedruck­ten Über­tritts­rat­ge­ber in den näch­sten Wochen über ihre Grund­schu­le. Auch die wei­ter­füh­ren­den Schu­len hal­ten Exem­pla­re zur Wei­ter­ga­be an Inter­es­sier­te vor.

Die ins­ge­samt 16 Sei­ten umfas­sen­de Bro­schü­re kann unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-forch​heim​.de außer­dem als PDF her­un­ter­ge­la­den oder im Bil­dungs­bü­ro per E‑Mail an bildungsbuero@​LRA-​fo.​de als Druck­ex­em­plar bestellt werden.