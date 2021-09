„Ver­su­chen in jedem Trai­ning, das Level hochzuhalten“

Seba­sti­an Schnugg ist Ver­eins­treu. Von den „Blau Wei­ßen“ des TSV Ein­tracht Bam­berg stam­mend, blieb er auch nach der Fusi­on mit den Vio­let­ten des 1. FC Bam­berg dem neu­en Ver­ein, dem FC Ein­tracht Bam­berg, treu. Seit die­ser Sai­son hat nun hat Seba­sti­an Schnugg beim Fuß­ball Bay­ern­li­gi­sten eine neue Auf­ga­be: Als Co-Trai­ner unter­stützt er Chef­trai­ner Juli­an Kol­beck. Mit dem neu­en Übungs­lei­ter und Schnugg läuft es aktu­ell in der Liga: Nach neun Spie­len ist die Mann­schaft mit acht Sie­gen und einem Remis noch unge­schla­gen, und mit dem 5:0 Heim­sieg am Diens­tag­abend (31. August) gegen den TSV Groß­bar­dorf gelang der Sprung an die Tabellenspitze.

Fra­ge: Juli­an Kol­beck sagt, Schnugg habe „lila-blau­es Blut im Kör­per“. Insi­der wis­sen, dass der Anteil des blau­en Blu­tes aus histo­ri­schen Grün­den wohl noch etwas höher ist …

Seba­sti­an Schnugg: „Ja, stimmt, der Blau-Anteil ist etwas grö­ßer ist. Aber seit der Fusi­on habe ich Blau-Lila-Wei­ßes Blut. Ich kann bei­de Lager ver­ste­hen, aber irgend­wann soll­te man das The­ma auch durch­ha­ben. Vie­le der Spieler*innen und der Jugend­li­chen ken­nen die Vor­gän­ger Ver­ei­ne ja gar nicht mehr. Daher FC Ein­tracht Bam­berg, und so soll es auch sein.“

Fra­ge: Nach vie­len, vie­len Jah­ren im Jugend­be­reich bist du nun seit die­ser Sai­son in den Senio­ren­be­reich gewech­selt. Was hat dich an die­sem Wech­sel von der Jugend zur 1. Mann­schaft gereizt?

Seba­sti­an Schnugg: „Den Groß­teil der Spie­ler aus unse­rem Kader ken­ne ich ja noch aus der Jugend­zeit, das mach­te mir den Ein­stieg recht leicht. Irgend­wann woll­te ich auch in den Her­ren­be­reich wech­seln. Wenn man dann so eine Chan­ce bekommt, war es recht ein­fach, „Ja“ zu sagen.“

Fra­ge: Ihr habt nach den ersten sie­ben Spiel­ta­gen einen Traum­start hin­ge­legt. War das für dich zu erwar­ten? Und was sind die Grün­de für den aktu­el­len Erfolg aus dei­ner Sicht?

Seba­sti­an Schnugg: „Das war abso­lut nicht zu erwar­ten. Klar haben wir als Team gehofft, einen guten Start hin­zu­le­gen. Dass es aber dann so wird, hat­te wohl nie­mand gedacht. Wir haben uns aber als Team jeden die­ser Punk­te hart ver­dient. Wir ver­su­chen in jedem Trai­ning, das Level hoch­zu­hal­ten und die Ergeb­nis­se zei­gen, dass uns dies bis­her ganz gut gelun­gen ist. Nun wol­len wir dar­an ein­fach anknüp­fen und genau­so weiterarbeiten.“

Fra­ge: Juli­an Kol­beck weiß zu schät­zen, dass du einen sehr guten Draht zur Mann­schaft hast. Dann plau­de­re doch ein­mal ein biss­chen aus dem Näh­käst­chen. Wie ist die Stim­mung der­zeit bei den Jungs, was sind aktu­ell die The­men bei den „Dom­rei­tern“?

Fra­ge: „Da wird doch glatt ver­sucht, ein paar Inter­nas zu erfah­ren (lacht). Was ich sagen kann ist, dass die Stim­mung schon seit dem ersten Trai­ning abso­lut top ist. Die Ergeb­nis­se tra­gen natür­lich auch einen Teil dazu bei. Aber wie gesagt, das war schon vor­her so. Der Rest der The­men bleibt aber da, wo er hin­ge­hört – in der Kabine.“

Fra­ge: Wie erfolgt die fina­le Auf­stel­lung für die Spie­le? Ist das eine gemein­sa­me Ent­schei­dung des Trai­ner­teams? Allein­gang von Juli­an Kolbeck?

Fra­ge: „Klar, Juli­an hat die erste Grund­idee für die Auf­stel­lung. Aber wir drei, Juli­an, Tor­wart­trai­ner Chri­sti­an und ich, machen uns da stets gemein­sam Gedan­ken. Jeder bringt sei­ne Ideen ein, und so ent­ste­hen dann die fina­len Aufstellungen.“

Fra­ge: Wir haben Juli­an Kol­beck gebe­ten, eine kur­ze Cha­rak­te­ri­sie­rung von dir vor­zu­neh­men. Umge­kehrt, du bist so nahe dran am Coach, wie kein ande­rer: wie wür­dest du Juli­an charakterisieren?

Seba­sti­an Schnugg: „Juli­an ist ein abso­lut akri­bi­scher und ziel­ori­en­tier­ter Trai­ner. Ich fand es von Tag eins der Zusam­men­ar­beit erstaun­lich, wie klar und geschickt er sei­nen Plan vom Fuß­ball den Spie­ler wei­ter­ge­ben hat. Da ich ja schon den einen oder ande­ren Trai­ner ken­nen­ler­nen durf­te, bin ich mir fast sicher, dass Juli­ans Weg im Trai­ner­ge­schäft noch nicht die Spit­ze erreicht hat.“

Das sagt Juli­an Kol­beck über Seba­sti­an Schnugg: „Schnug­gi ist ein her­zens­gu­ter Mensch, der „lila-blau-weiß“ im Blut hat. Er kennt den Ver­ein und die Regi­on in – und aus­wen­dig, was mir impo­niert. Er ist ein nah­ba­rer Typ und hat einen guten Draht zur Mann­schaft, was als Co-Trai­ner wich­tig ist, um auch ein biss­chen in die Mann­schaft rein­zu­hö­ren. Nach anfäng­li­chem Abta­sten, schließ­lich kommt da so ein jun­ger Hup­fer mit 27 Jah­ren als Chef-Trai­ner, har­mo­nie­ren wir mitt­ler­wei­le zusam­men mit unse­rem Tor­wart­trai­ner Chri­sti­an Cana super als Trai­ner­team. Das ist sicher­lich auch ein klei­ner Bau­stein für die momen­tan sport­lich sehr gute Lage, denn schließ­lich geben wir als Trai­ner­team die Rich­tung vor.“

An der Sei­ten­li­nie sieht man Seba­sti­an Schnugg wie­der am kom­men­den Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, um 14:00 Uhr. Dann erwar­tet der FC Ein­tracht Bam­berg im Fuchs­park­sta­di­on den ATSV Erlan­gen. Kar­ten gibt es an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len oder im Online Ticket­shop des FC Ein­tracht unter www​.fce2010​.de.