Auf den Spu­ren Künst­li­cher Intel­li­genz Made in Bayreuth

Das Inter­net ver­bin­det Men­schen welt­weit, doch erst Künst­li­che Intel­li­genz bringt sie wirk­lich zusam­men. Ein Grund­satz, den das jun­ge Bay­reu­ther Unter­neh­men FTT Foren­sic Dis­co­very GmbH in den Mit­tel­punkt sei­ner Arbeit gestellt hat und ein idea­ler Anlass für den Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tho­mas Hacker (FDP) am Don­ners­tag, dem 02. Sep­tem­ber 2021, sich die digi­ta­le Idee dahin­ter ein­mal per­sön­li­chen erläu­tern zu lassen.

Vor Ort sowie in Remo­te arbei­ten aktu­ell zahl­rei­che Pro­gram­mie­rer inten­siv an dem Kon­zept von Start-up-Grün­der Chri­sti­an Buben­hei­mer, der Men­schen und Unter­neh­men mit allen ihren Daten erfas­sen und durch einen Algo­rith­mus in einem Netz­werk zusam­men­brin­gen will. Gera­de in Zei­ten eines star­ken Wett­be­werbs um Fach­kräf­te eine Chan­ce, für Unter­neh­men einer­seits sicht­ba­rer zu wer­den und zugleich Exper­ti­se wie Per­sön­lich­kei­ten auch jen­seits der gro­ßen Metro­pol­re­gio­nen zu gewin­nen. Hacker zeig­te sich bei sei­nem Besuch beein­druckend von dem inno­va­ti­ven Pro­dukt des IT-Unter­neh­mens sowie der Band­brei­te der digi­ta­len Dienst­lei­stun­gen, die das Unter­neh­men seit sei­ner Grün­dung 2017 auf­ge­baut hat.

„Grün­der­geist wecken und Kul­tur der Selbst­stän­di­gen för­dern, ist der Fahr­plan der näch­sten Jah­re“, erklärt Tho­mas Hacker (FDP). „Ein zen­tra­les Pro­blem für Start-ups ist und bleibt aber die Finan­zie­rung – gute Ideen brau­chen aber auch finan­zi­el­le Frei­heit, um es zur Markt­rei­fe zu schaf­fen. Wir müs­sen in Deutsch­land und natür­lich auch in den Län­dern selbst bes­se­re Bedin­gun­gen für Wag­nis­ka­pi­tal schaf­fen. Die Lösung der Frei­en Demo­kra­ten ist ein Dach­fonds nach däni­schem Vor­bild, der Kapi­tal pri­va­ter und insti­tu­tio­nel­ler Anle­ger bündelt.“