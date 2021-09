Der Umweg auf dem Heim­weg aus dem Trai­nings­la­ger in Öster­reich über Ulm hat sich für medi bay­reuth gelohnt. Am Oran­ge­Cam­pus gewan­nen die HEROES OF TOMOR­ROW am Don­ners­tag­abend auch ihr vier­tes Test­spiel in der Sai­son­vor­be­rei­tung gegen Liga­kon­kur­ren­ten ratio­pharm ulm.Auch ohne Kapi­tän Basti­an Doreth prä­sen­tier­te sich das Team von Head Coach Raoul Kor­ner in sehr guter Ver­fas­sung, über­zeug­te als Mann­schaft im Spiel gegen den Play­off-Halb­fi­na­li­sten der Vor­sai­son und gewann am Ende ver­dient mit 93:83 (44:40).