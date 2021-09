Mit­ein­an­der ins Gespräch kom­men. Direkt vor Ort über kon­kre­te Anlie­gen und Ideen für die Zukunft reden. Zuhö­ren und Küm­mern. Dar­um geht es der Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml bei ihrer „Som­mer­tour“.

„Men­schen tref­fen und mit ihnen ins Gespräch kom­men. Das ist mir wich­tig. Des­halb besu­che ich jetzt in den Som­mer­fe­ri­en alle Gemein­den in mei­nem Stimm­kreis. Wer kom­men möch­te, ist herz­lich ein­ge­la­den“, so Huml.

Zum Abschluss ihrer Som­mer­tour ist Mela­nie Huml am 13. Sep­tem­ber um 13 Uhr beim Fahr­rad-Rast­platz „Am Ans­bach“ in Prie­sen­dorf, um 14.30 Uhr beim „Brünn­la“ am Brun­nen­weg in Wals­dorf und um 16 Uhr beim Spiel­platz „Am Anger“ in Debring-Stegaurach.