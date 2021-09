Es bleibt spannend!

Noch nie stand bei einer Wahl kein(e) Amtsinhaber*in zur Wie­der­wahl. Noch nie hat sich (zumin­dest in den Umfra­gen) die Par­tei­en­land­schaft im Lauf einer Legis­la­tur so ver­scho­ben. Und noch nie hat das Land in einer Pan­de­mie gewählt. Min­de­stens drei Unbe­kann­te also, die die Bun­des­tags­wahl im Sep­tem­ber beeinflussen.

Der Vor­trag gibt einen Über­blick und ord­net die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen ein in grö­ße­re politikwissenschaftliche

Zusammenhänge.

REFE­RENT: Dr. Udo Met­zin­ger, Politikwissenschaftler

Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg e.V. lädt am 16. Sep­tem­ber 2021 um 19:00 Uhr zu die­sem kosten­lo­sen Online-Semi­nar ein. Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich willkommen.

