Flag­foot­ball ist die kon­takt­ar­me Vari­an­te von Foot­ball. Anstel­le des Tackelns wird der Ball­trä­ger durch das Abrei­ssen einer Flag­ge (Flag) vom Gür­tel gestoppt. Flag­foot­ball wird ohne Aus­rü­stung gespielt. Seit 2016 gibt es die 5er DFFL. Ein bun­des­wei­ter Spiel­be­trieb im 5er Flag­foot­ball wird in Tur­nier­form durchgeführt.

Die Phan­toms haben die Abtei­lung Seni­or Flag aus der Flag Fun Fami­ly gegrün­det die immer bei Flag & Fun Frei­zeit­tur­nie­ren ange­tre­ten ist.

Seni­or Flag gibt auch Mädels ab 16 Jah­ren die Chan­ce wei­ter­hin in Bam­berg Foot­ball im Liga­be­trieb zu spie­len. Eben­so spricht es Spieler/​innen an, die sich im Tack­le Foot­ball nicht gefun­den haben oder nicht so kör­per­be­tont spie­len wol­len. Flag Foot­ball hat alles was Foot­ball aus­macht. Der Ball, die Tak­tik, Stra­te­gie und Tempo.

Es wird als gemisch­tes Team ab 16 Jah­ren ange­tre­ten – der älte­ste Spie­ler ist 50 und die Phan­toms star­ten in ihrem ersten Jahr in der Grup­pe Süd-West.

Am kom­men­den Sams­tag ist das letz­te Heim­tur­nier – Der Phan­toms Bowl.

Ab 10 Uhr spie­len wir auf 2 Fel­dern, mit Vor- und Haupt­run­den und Platzierungsspielen.

Zu Gast sind die Ban­de­ner Greifs, Black Forest Hedge­hocks, Mainz Legio­na­ries, Wall­dorf Wan­de­rers Ladies, Nürn­berg Hawks, Stutt­gart Scor­pi­ons und der deut­sche Vize­mei­ster die Kelk­heim Lizzards.

Auf dem Gelän­des des BSC Bam­berg, Am Sen­del­bach 4

Der Ein­tritt ist frei – für das leib­li­che Wohl wird gesorgt.