Erst­impf­quo­te bei 68,15% – Erst­impf­quo­te ab 12 Jah­ren bei 75,21% – Zweit­impf­quo­te bei 67,03%

Im Hofer Land wur­den acht wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet, zwei in der Stadt Hof, sechs im Land­kreis Hof. Davon waren vier Per­so­nen bereits als Kon­takt­per­son bekannt.

Da ein Fall aus dem Land­kreis weg­fällt, liegt die Gesamt­zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le aktu­ell bei 10.518.

Die Zahl der aktu­el­len Fäl­le liegt bei 71. Ins­ge­samt 10.173 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen wur­de bei zwölf bekann­ten Fäl­len die Del­ta-Vari­an­te des Coro­na-Virus nach­ge­wie­sen (bis­her ins­ge­samt 101 Del­ta-Nach­wei­se im Hofer Land).

Die 71 akti­ven Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Land­kreis und Stadt:

Land­kreis Hof: 37

Stadt Hof: 34

7‑Ta­ge-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI anhand der Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner inner­halb der letz­ten 7 Tage):

Land­kreis Hof: 20,1 (Neu­fäl­le letz­te 7 Tage: 19)

Stadt Hof: 31,0 (Neu­fäl­le letz­te 7 Tage: 14)

Der Inzi­denz­wert der Stadt Hof unter­schrei­tet seit 02.09. den gemäß der 14. Bay IfSMV rele­van­ten Schwel­len­wert von 35. Die Stadt Hof macht amt­lich bekannt, sobald an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen die Inzi­denz den Wert von 35 unter­schrei­tet. Dann tre­ten ab dem über­näch­sten auf die Bekannt­ma­chung fol­gen­den Tag die Bestim­mun­gen für „Inzi­denz unter 35“ in Kraft.

Die baye­ri­sche Coro­na-Ampel steht der­zeit auf GRÜN. Wir infor­mie­ren, sobald sich die Ampel­far­be ändert oder der Land­kreis den Inzi­denz­schwel­len­wert von 35 über­schrei­tet bzw. die Stadt ihn unter­schrei­tet. Die Coro­na­vi­rus-Infek­ti­ons­zah­len in Bay­ern sowie die Zah­len der in Kran­ken­häu­sern auf­ge­nom­me­nen Coro­na-Pati­en­ten fin­den Sie unter: www​.lgl​.bay​ern​.de/​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​/​i​n​f​e​k​t​i​o​n​s​s​c​h​u​t​z​/​i​n​f​e​k​t​i​o​n​s​k​r​a​n​k​h​e​i​t​e​n​_​a​_​z​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​k​a​r​t​e​_​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​i​n​d​e​x​.​h​t​m​#​k​e​n​n​z​a​h​len

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zu den gül­ti­gen Coro­na-Maß­nah­men sowie wei­te­re Coro­na-Zah­len fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter: www​.land​kreis​-hof​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​w​i​r​-​i​n​f​o​r​m​i​e​r​en/

Imp­fun­gen:

Seit Beginn der Imp­fun­gen wur­den im Hofer Land ins­ge­samt 190.095 Imp­fun­gen (durch Impf­zen­tren und Haus­arzt­pra­xen) durch­ge­führt, davon 95.831 Erst­imp­fun­gen. Die Impf­quo­te nach Erst­imp­fun­gen liegt bei 68,15% der Gesamt­be­völ­ke­rung. Die Quo­te der Erst­ge­impf­ten ab 12 Jah­ren** bei 75,21%. Die Quo­te der voll­stän­dig Geimpf­ten bei 67,03% der Gesamtbevölkerung.

** (bezieht sich auf Gesamt­be­völ­ke­rung ohne 0–11 Jahre)

Seit gestern gilt die 14. Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung und damit bay­ern­weit neue Corona-Regelungen.

Die neue Ver­ord­nung unter­schei­det Gebie­te mit einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz unter 35 sowie Gebie­te mit einer Inzi­denz über 35. Liegt der Indi­zenz­schwel­len­wert über 35, greift das 3G-Prin­zip, ins­be­son­de­re für Innen­ga­stro­no­mie, Ver­an­stal­tun­gen in geschlos­se­nen Räu­men, kör­per­na­he Dienst­lei­stun­gen in geschlos­se­nen Räu­men, sowie Beher­ber­gung etc.

Dar­über hin­aus rich­ten sich Beschrän­kun­gen nicht mehr aus­schließ­lich nach der Inzi­denz der Ansteckun­gen pro 100.000 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­nern inner­halb von sie­ben Tagen (Infek­ti­ons­in­zi­denz), son­dern auch nach der Bela­stung des Gesund­heits- und Kran­ken­haus­sy­stems (Hospi­ta­li­sie­rungs­in­zi­denz). Indi­ka­tor dafür ist die soge­nann­te Krankenhausampel.

Eine Auf­li­stung, was wann wo gilt, fin­den Sie zusam­men­ge­fasst auf unse­rer Coro­na-Info­sei­te unter www​.land​kreis​-hof​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​-​r​e​g​e​l​u​n​gen