Der Senio­ren­bei­rat der Stadt Coburg mit sei­nem Vor­sit­zen­den und Drit­ten Bür­ger­mei­ster Tho­mas Nowak freu­en sich über eine neue Ruhe­bank in der Unte­ren Anla­ge. Die Fir­ma Hör­ge­rä­te Geuter hat anläss­lich ihres 35-jäh­ri­gen Bestehen die­sen Kauf mög­lich gemacht. Jes­si­ca Hess, Inha­be­rin von Hör­ge­rä­te Geuter, ist in ihrer Eigen­schaft als Stadt­rä­tin auch Mit­glied des Senio­ren­bei­ra­tes. Ihr liegt sehr am Her­zen, mehr Sitz­mög­lich­kei­ten für älte­re und/​oder Men­schen mit Ein­schrän­kun­gen zu schaf­fen. Der Senio­ren­bei­rat der Stadt Coburg hat­te sich bereits in der Ver­gan­gen­heit ver­mehrt mit dem The­ma Ruhe­bän­ke in der Innen­stadt aus­ein­an­der­ge­setzt und es konn­ten meh­re­re geeig­ne­te Stand­or­te gemein­sam mit den Fachäm­tern gefun­den wer­den. Durch die groß­zü­gi­ge Spen­de der Fir­ma Hör­ge­rä­te Geuter konn­te die­ser Wunsch wie­der ein Stück mehr erfüllt wer­den. Die offi­zi­el­le Über­ga­be der Bank erfolg­te nun­mehr im Bei­sein von 3. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Nowak, dem Lei­ter des Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­am­tes Hol­ger Diez und einer Ver­tre­te­rin des Senio­ren­bei­rats der Stadt Coburg, Hil­de­gard Mogalle.