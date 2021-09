Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag, 16.08.2021, und Mon­tag, 23.08.2021, wur­de ein in der Bren­ner­stra­ße abge­stell­tes und ange­ket­te­tes Fahr­rad ent­wen­det. Das sil­ber­ne Her­ren­rad mit lila­far­be­nen Len­ker und Fahr­rad­ga­bel hat einen Wert von 250 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Flucht­ver­such scheitert

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 16:00 Uhr konn­te der Fili­al­lei­ter eines Super­mark­tes in der Pödel­dor­fer Stra­ße einen 30-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie er eine Sche­re aus einer Ver­packung nahm und den Markt ver­ließ, ohne die­se zu bezah­len. Auf dem Park­platz dar­auf ange­spro­chen, woll­te der 30-Jäh­ri­ge flüch­ten, konn­te aber von einem wei­te­ren Kun­den fest­ge­hal­ten wer­den. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe fand bei dem Laden­dieb noch wei­te­res Diebesgut.

Fahr­zeug war nicht versperrt

BAM­BERG. Mitt­woch­abend gegen 19:45 Uhr konn­te ein Zeu­ge einen 19-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie er ver­such­te, in der Dürr­wäch­ter­stra­ße meh­re­re Auto­tü­ren zu öff­nen. Bei einem nicht ver­sperr­ten Ford konn­te er sich Zugang ver­schaf­fen und setz­te sich dort auf den Bei­fah­rer­sitz und durch­wühl­te von dort aus das Fahr­zeug. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich. Auf­grund der Per­so­nen­be­schrei­bung konn­te der 19-Jäh­ri­ge kur­ze Zeit spä­ter von einer Poli­zei­strei­fe in der Pödel­dor­fer Stra­ße gestellt wer­den. Bei der Durch­su­chung konn­ten kei­ne Wert­ge­gen­stän­de auf­ge­fun­den wer­den. Der hin­zu­kom­men­de Hal­ter des Fords konn­te bestä­ti­gen, dass aus sei­nem Fahr­zeug nichts fehlt.

Fahr­rad­schlüs­sel vor­läu­fig sichergestellt

BAM­BERG. Mitt­woch­abend gegen 19:15 Uhr wur­de eine grö­ße­re Per­so­nen­kon­trol­le auf dem Post­vor­platz in der Lud­wig­stra­ße von der Poli­zei Bam­berg durch­ge­führt. Hier­bei fiel ein 50-Jäh­ri­ger auf, der gera­de auf sein Fahr­rad stei­gen woll­te. Er konn­te kaum ste­hen und hat­te eine ver­wa­sche­ne Aus­spra­che, wes­halb sein Fahr­rad von der Poli­zei abge­stellt und ver­sperrt wur­de. Sei­nen Schlüs­sel kann er am näch­sten Tag dort abholen.

Unter Dro­gen­ein­fluss unterwegs

BAM­BERG. Mitt­woch­mit­tag gegen 11:55 Uhr fiel Poli­zei­be­am­ten ein 50-Jäh­ri­ger in der Pödel­dor­fer Stra­ße auf, der ein über­lackier­tes Fahr­rad neben sich her­schob. Bei der Kon­trol­le zeig­te sich der 50-Jäh­ri­ge sicht­lich ner­vös, wes­halb über­prüft wur­de, ob das Fahr­rad als gestoh­len gemel­det war. Die Abfra­ge ver­lief nega­tiv. Grund sei­ner Ner­vo­si­tät war wohl das Päck­chen Dro­ge, wel­ches er in sei­ner Hosen­ta­sche hatte.

Gegen 20:45 Uhr fiel dann ein 69-Jäh­ri­ger Am Hei­del­steig auf, weil er ohne Licht mit sei­nem Lie­ge­rad unter­wegs war. Auch er war bei der Kon­trol­le sicht­lich ner­vös. Bei ihm wur­de Mari­hua­na aufgefunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAM­BERG-LAND vom 02.09.2021

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BAU­NACH. Bereits in der Zeit zwi­schen dem 3. August und dem 30. August, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen in der Hop­fen­lei­te gepark­ten Toyo­ta Corol­la und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 4.000 Euro zu küm­mern. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HIRSCHAID. Ein 23-Jäh­ri­ger stell­te am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 11 Uhr sei­nen Ford Focus auf dem Park­platz des Mömax Möbel­hau­ses ab. Als die­ser gegen 12 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kam, stell­te er einen Scha­den an der rech­ten Heck­stoß­stan­ge in Höhe von ca. 500 Euro fest. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

ALTEN­DORF. Sach­scha­den in Höhe von ca. 300 Euro ent­stand bei einer Unfall­flucht in der Nacht von ver­gan­ge­nen Diens­tag auf Mitt­woch. Ein Pkw, Mitsu­bi­shi ASX war in der Jurastra­ße abge­stellt, wo die­ser durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer an der Fah­rer­sei­te ver­kratzt wur­de. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht oder kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310 zu melden.

HIRSCHAID. Der Fah­rer eines KIA Soul tou­chier­te beim rück­wärts Aus­par­ken einen eben­falls auf dem McDo­nalds-Park­platz abge­stell­ten BMW. Der Unbe­kann­te erkun­dig­te sich zwar nach dem Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro, fuhr dann anschlie­ßend aber wei­ter. Zeu­gen konn­ten dies beob­ach­ten und sich das Münch­ner Kenn­zei­chen mer­ken. Die Poli­zei Bam­berg-Land nimmt unter der 0951/9129–310 wei­te­re Zeu­gen­hin­wei­se zum Fah­rer des KIA und zum Unfall­her­gang entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

OBER­HAID. Am spä­ten Mitt­woch­abend befuhr ein 35-jäh­ri­ger Nis­san-Fah­rer die Schwein­fur­ter Stra­ße. Kurz nach dem Orts­aus­gang Ober­haid fuhr der Mann, ver­mut­lich alko­hol­be­dingt, auf einen am rech­ten Fahr­bahn­rad gepark­ten Peu­geot. Anschlie­ßend setzt die­ser zurück und fuhr auf einen ca. drei Meter wei­ter in Fahrt­rich­tung gepark­ten BMW. Durch den Auf­prall wur­de der BMW auf den davor gepark­ten Seat gescho­ben, wel­cher eben­falls beschä­digt wur­de. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,94 Pro­mil­le. Der Mann wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus ver­bracht. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Cabrio­dach lan­det vor PKW

Bam­berg. Das Hard­top eines Mer­ce­des-Cabrio, das am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A 73, Rich­tung Nor­den, auf einem pol­ni­schen Auto­trans­por­ter trans­por­tiert wur­de, löste sich wäh­rend der Fahrt durch den Fahrt­wind und lan­de­te direkt vor dem Peu­geot eines 35jährigen Fah­rers, der nicht mehr aus­wei­chen konn­te und das recht mas­si­ve Kunst­stoff­teil über­roll­te. Der Sach­scha­den wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Rei­fen­plat­zer hat Folgen

Hall­stadt. Nach einem Rei­fen­plat­zer am Anhän­ger sei­nes LKW-Zuges hielt der 57jährige Fah­rer sein Gespann auf dem Ein­fä­del­strei­fen der Anschluss­stel­le Bam­berg an. Gro­ße Tei­le der Lauf­flä­che hat­ten sich zuvor auf der Fahr­bahn ver­teilt. Die nach­fol­gen­de 66jährige Fah­re­rin eines VW bemerk­te die Hin­der­nis­se zu spät und über­fuhr die­se, wobei ihr Fahr­zeug im Front­be­reich erheb­lich beschä­digt wur­de. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Mit frem­den Fahr­rad unterwegs

BAY­REUTH. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Fahr­rad sicher. Offen­sicht­lich war es gestohlen.

Kurz nach 16 Uhr wur­de am Hohen­zol­lern­ring ein 32-Jäh­ri­ger ange­hal­ten, da er auf dem Fahr­rad fah­rend mit dem Han­dy tele­fo­nier­te. Wäh­rend der Kon­trol­le zeig­te sich, dass der Rah­men des Rades mit­samt der Rah­men­num­mer über­lackiert wor­den war. Zur Her­kunft des Fahr­ra­des erklär­te der Mann, dass er es sich von einem 20-jäh­ri­gen Bay­reu­ther gelie­hen habe.

Da die Anga­ben ins­ge­samt unglaub­haft erschie­nen und kein plau­si­bler Her­kunfts­nach­weis erbracht wer­den konn­te, wur­de das Fahr­rad der Mar­ke Cube, Typ Acid, Far­be blau-weiß, sicher­ge­stellt. Ermitt­lun­gen wegen Ver­dachts des Dieb­stahls wur­den ein­ge­lei­tet. Mög­li­che Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des wer­den gebe­ten, sich bei der PI Bay­reuth-Stadt unter Tel.: 0921/506‑2130 zu melden.

Unter­schla­ge­nes Fahr­zeug sichergestellt

A9/BAYREUTH. Einen unter­schla­ge­nen VW Craf­ter stell­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth am Mitt­woch­mor­gen auf der Auto­bahn A9 bei Bay­reuth sicher.

Die Fahn­der wur­den gegen 8.00 Uhr auf das Fahr­zeug auf­merk­sam, als die­ses auf der A9 in Rich­tung Ber­lin fuhr. Ein Abgleich mit dem Fahn­dungs­be­stand ergab, dass der Klein­trans­por­ter zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben war. Der Fah­rer und tat­ver­däch­ti­ge hat­te zunächst eine Anzah­lung von 3.000 Euro bei einem Auto­händ­ler in Mit­tel­fran­ken gelei­stet. Fort­an zahl­te er jedoch die ver­ein­bar­ten Raten von 500 Euro pro Monat nicht mehr. Der Händ­ler hat­te daher Anzei­ge bei der Poli­zei erstat­tet, wel­che zur Aus­schrei­bung des Fahr­zeugs führte.

Die Ver­kehrs­po­li­zi­sten stell­ten des­halb das Auto sicher und ver­nah­men den 38-jäh­ri­gen Mann. Im Anschluss wur­de er ent­las­sen. Dem Fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Unterschlagung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Kir­cheh­ren­bach. Ein 14-jäh­ri­ger Schü­ler fuhr am Mitt­woch­nach­mit­tag mit sei­nem Fahr­rad auf dem Geh­weg an der Leu­ten­ba­cher Stra­ße, als aus einem Geschäfts­park­platz plötz­lich ein dunk­ler Pkw fuhr. Der Rad­ler muss­te abbrem­sen und stürz­te über sei­nen Len­ker zu Boden. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin hielt kurz an, fuhr aber wei­ter. Als der Jugend­li­che nach Hau­se kam, wur­de er von sei­nem Vater ins Kran­ken­haus Forch­heim gebracht, um sei­ne Ver­let­zun­gen behan­deln zu las­sen. Die 62-jäh­ri­ge Fah­re­rin wur­de ermit­telt und muss sich wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht ver­ant­wor­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Kir­cheh­ren­bach. Ein 18-jäh­ri­ger jun­ger Mann hat­te sei­nen grau­en Mer­ce­des seit Mon­tag in der Sport­platz­stra­ße geparkt. Am Mitt­woch­mor­gen stell­te er fest, dass fast die kom­plet­te Sei­te mit schwar­zem Kunst­stoff-Abrieb ver­se­hen und ein Scha­den von 1000 Euro ent­stan­den war. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu melden.

Son­sti­ges

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­den die Beam­ten der Poli­zei Eber­mann­stadt ver­stän­digt, dass aus einem Wald­stück Am Schön­feld star­ker Rauch auf­steigt. Beim Ein­tref­fen stell­ten die Poli­zi­sten fest, dass ein 3 x 3 m gro­ßes Feu­er brann­te. Vor Ort konn­te der 77-jäh­ri­ge Ver­ur­sa­cher ange­trof­fen wer­den, der angab, sein Sofa und einen Schrank dort abge­la­den, mit Ben­zin über­gos­sen und schließ­lich ange­zün­det zu haben. Das Feu­er hat die umste­hen­den Bäu­me und Sträu­cher in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Die Feu­er­wehr­män­ner aus Grä­fen­berg stell­ten zudem fest, dass es sich bei den ver­brann­ten Gegen­stän­den um Gefah­ren­gut han­del­te und alles abge­tra­gen und ent­sorgt wer­den muss. Den unbe­lehr­ba­ren Zünd­ler erwar­tet eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Weil sich der Ärmel sei­nes Pul­lis im Hin­ter­rad ver­fing, kam am Mitt­woch um ca. 14 Uhr in der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße ein Fahr­rad­fah­rer zu Sturz. Auf Grund sei­ner Ver­let­zun­gen wur­de er vom Ret­tungs­dienst zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kran­ken­haus ver­bracht. An sei­nem Fahr­rad ent­stand kein Scha­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Poli­zei­be­am­ten beim Ver­letz­ten benutz­te Rausch­gif­tu­ten­si­li­en fest, wes­halb er sich nun auch straf­recht­lich nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten muss.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am letz­ten Wochen­en­de wur­de in der Kai­ser-Hein­rich-Stra­ße ein vor dem Anwe­sen Num­mer 3 gepark­ter Pkw VW Golf grau ange­fah­ren. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 500.- Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le. Hin­wei­se zum Flüch­ti­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Kos­me­ti­ka gestohlen

LICH­TEN­FELS. Als am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 8‑Jähriger den Kas­sen­be­reich in einem Dro­ge­rie­markt in der Main­au pas­sier­te, ertön­te die Alarm­an­la­ge. Der Jun­ge wur­de dar­auf­hin von der Ver­käu­fe­rin gebe­ten ste­hen zu blei­ben, was er auch tat. Umge­hend griff er in sei­ne Hosen­ta­sche und über­gab ent­wen­de­te Kos­me­tik­ar­ti­kel im Wert von mehr als 20 Euro. Das schuld­un­fä­hi­ge Kind wur­de nach erfolg­ter Sach­ver­halts­auf­nah­me durch Jugend­kon­takt­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels an sei­ne Mut­ter übergeben.

Ein Gläs­chen zuviel

HOCH­STADT AM MAIN und MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mitt­woch­abend auf der Haupt­stra­ße in Hoch­stadt einen 52-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­rer an. Hier­bei bemerk­ten sie leich­ten Alko­hol­ge­ruch, der sich mit einem Atem­al­ko­hol­test von 0,52 Pro­mil­le auch bestätigte.

Bei einer wei­te­ren Kon­trol­le in der Stra­ße Dörn­berg in Michel­au stell­ten die Beam­ten bei einer 72-jäh­ri­gen VW-Fah­re­rin eben­falls Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te ein Ergeb­nis von 0,6 Promille.

Bei­de Fahr­zeug­füh­rer müs­sen sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz, hier der 0,5‑Promille-Grenze, verantworten.