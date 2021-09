Einladung_​Altmaier

Am Mitt­woch, 08.09.2021, um 17:30 Uhr fin­det ein Wirt­schafts­ge­spräch mit Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Peter Alt­mai­er zum The­ma „Per­spek­ti­ven für die Wirt­schaft nach Coro­na“ als Video­kon­fe­renz über Web­ex statt. Frau Dr. Lau­nert freut sich auf eine span­nen­de Dis­kus­si­on mit Ihnen und Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Peter Altmaier!

Anmel­dung ist per E‑Mail an silke.​launert.​ma02@​bundestag.​de oder tele­fo­nisch unter 0921/7643021 mög­lich. Die Ein­wahl­da­ten gehen Ihnen nach Anmel­dung bis zum 08.09.2021 per E‑Mail zu.