Bro­se Bam­berg hat den ersten öffent­li­chen Test vor 608 laut­star­ken Fans in der BRO­SE ARE­NA mit 80:73 gegen die Tele­kom Bas­kets Bonn gewon­nen. Ein star­kes drit­tes Vier­tel (23:13) leg­te den Grund­stein für den drit­ten Sieg im fünf­ten Vor­be­rei­tungs­spiel. Chri­sti­an Seng­fel­der spiel­te 40 Minu­ten durch, kam dabei auf 25 Punk­te und zwölf Rebounds. Über­haupt domi­nier­te Bro­se die Bret­ter, gewann das Rebound­ver­hält­nis mit 49:28. Bereits mor­gen steht der näch­ste Test an. Zu Gast um 19 Uhr in der BRO­SE ARE­NA sind dann die HAKRO Mer­lins Crails­heim. Tickets gibt es noch unter bro​sebam​berg​.de

Bro­se brauch­te gut zwei Minu­ten, um in die Par­tie zu fin­den, über­nahm nach einem Lock­hart-Drei­er dann aber erst­mals die Füh­rung: 5:4. Ogbe leg­te kurz dar­auf aus der Distanz nach, Seng­fel­der traf das And1 – nach gut sie­ben Minu­ten führ­ten die Haus­her­ren mit 17:9. Bonn aller­dings kam zurück, ging durch einen 12:0‑Run sei­ner­seits in Füh­rung (17:21, 9.). Die letz­ten Aktio­nen in Vier­tel eins gehör­ten aber wie­der Bro­se, die durch fünf Zäh­ler in Fol­ge mit 22:21 nach zehn Minu­ten vor­ne lagen. Chris Seng­fel­der eröff­ne­te das zwei­te Vier­tel mit einem erfolg­rei­chen Frei­wurf und leg­te einen Drei­er nach (26:21, 12.). Vor allem defen­siv war Bro­se da, pack­te beim Rebound kräf­tig zu (22:16 zur Halb­zeit). Aller­dings waren es immer wie­der ein­fa­che Ball­ver­lu­ste (zwölf zur Pau­se), die den Spiel­fluss unter­bra­chen und Bonn durch leich­te Punk­te zurück ins Spiel kom­men lie­ßen. Mit einem And1 kurz vor der Sire­ne gin­gen die Gäste wie­der in Füh­rung und schick­ten Bro­se mit einem 39:40-Rückstand in die Kabine.

Bro­se kam bes­ser aus den Kata­kom­ben, war vor­ne treff­si­cher, hin­ten aggres­siv. Die Fol­ge: Bam­berg hol­te die Füh­rung zurück und konn­te sie bis Mit­te des Vier­tels zwei­stel­lig aus­bau­en: 54:43. Immer wie­der war es Chris Seng­fel­der, der hin­ten die Rebounds abgriff und vor­ne hoch­pro­zen­tig abschloss. Abschnitt drei ging mit 23:13 an Bro­se, die damit vor dem letz­ten Vier­tel mit 62:53 führ­ten. In den abschlie­ßen­den zehn Minu­ten kamen zunächst die Bon­ner noch­mals auf, ver­kürz­ten die Bam­ber­ger Füh­rung auf zwei Punk­te (62:60, 33.). Zwei Drei­er von Ken­ny Ogbe, dazu wei­ter­hin immer wie­der Chris Seng­fel­der und der umsich­ti­ge und treff­si­che­re Justin Robin­son sorg­ten in der Fol­ge aller­dings dafür, dass die Haus­her­ren den Vor­sprung wie­der aus­bau­en konn­ten. Am Ende stan­den ein 80:73-Erfolg auf der Anzei­ge­ta­fel und zufrie­de­ne Fans auf der Tri­bü­ne. Auf die­sem Sieg lässt sich auf­bau­en für die mor­gi­ge Par­tie gegen die HAKRO Mer­lins Crails­heim. Jump hier­für ist um 19 Uhr, Tickets gibt es noch unter bro​sebam​berg​.de.

Bro­se Bamberg:

Bag­get­te, Lock­hart 5, Pre­witt 7, Mor­ris dnp, Coo­ke Jr. 4, Omuvwie dnp, Robin­son 19, Simp­son dnp, Ami­nu, Geben 5, Ogbe 15, Seng­fel­der 25