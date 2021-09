Drei neue Kol­le­gen dür­fen die Stadt­wer­ke Bay­reuth am 1. Sep­tem­ber in ihren Rei­hen begrü­ßen. In den kom­men­den Jah­ren steht für die Azu­bis vor allem Ler­nen auf dem Pro­gramm. Das kla­re Ziel des Unter­neh­mens: Wenn alles klappt, wol­len die Stadt­wer­ke die Fach­kräf­te von mor­gen auch nach ihrer Leh­re halten.

Bay­reuth – Drei Azu­bis star­ten am 1. Sep­tem­ber bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth ins Berufs­le­ben. Niklas Böl­ke absol­viert die Aus­bil­dung zur Fach­kraft für Was­ser­ver­sor­gungs­tech­nik. „Ich bin gespannt, wie das gemacht wird, wie man das Netz in Schuss hält und wie man es sicher­stellt, dass die Was­ser­ver­sor­gung jeder­zeit klappt“. Dass in Bay­reuth immer Strom aus der Steck­do­se kommt, ist künf­tig die Auf­ga­be von Jor­dy Pania­gua Ada­mes. Als Elek­tro­ni­ker für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik erhält er in den kom­men­den drei­ein­halb Jah­ren das Rüst­zeug dafür. „Ich hof­fe, dass es vie­le inter­es­san­te Din­ge zu ler­nen gibt. Vor allem der Bereich Elek­tri­zi­tät inter­es­siert mich seit ich klein war“, sagt Pania­gua Ada­mes. Sein neu­er Kol­le­ge Mar­cel Wag­ner wird das Team bei den Stadt­wer­ken unter­stüt­zen, das die Strom‑, Gas‑, Was­ser- und Fern­wär­me­net­ze der Stadt­wer­ke schlau macht. „Mich inter­es­siert vor allem die Pro­blem­be­he­bung bei kom­ple­xen Her­aus­for­de­run­gen“, sagt der künf­ti­ge Elek­tro­ni­ker für Betriebs­tech­nik. „Ich freue mich sehr über die neu­en Kol­le­gen und ich wün­sche ihnen einen guten Start bei uns“, betont Stadt­wer­ke-Geschäfts­füh­rer Jür­gen Bay­er. „Fach­kräf­te gibt es längst nicht mehr wie Sand am mehr – gera­de in der­art spe­zia­li­sier­ten Bran­chen wie der unse­ren. Des­we­gen genießt das The­ma Aus­bil­dung bei uns einen sehr hohen Stellenwert.“

Coro­na sei bei der Suche nach geeig­ne­ten Aus­zu­bil­den­den zu sei­ner Über­ra­schung kaum ins Gewicht gefal­len, erzählt Roland Münch, stell­ver­tre­ten­der Per­so­nal­lei­ter bei den Stadt­wer­ken. „Wir haben drei Aus­bil­dungs­plät­ze aus­schrei­ben und beset­zen kön­nen.“ Unab­hän­gig davon habe Coro­na doch für die eine oder ande­re Her­aus­for­de­rung gesorgt. „Auch wir muss­ten uns anders orga­ni­sie­ren, um den Infek­ti­ons­schutz sicherzustellen.“

Es sei das erklär­te Ziel der Stadt­wer­ke Bay­reuth, die Azu­bis nach ihrer Leh­re zu hal­ten. „Wir bil­den bedarfs­ori­en­tiert aus“, erklärt Münch. „Das heißt, wenn wir gro­ßen Bedarf haben, bil­den wir vie­le Azu­bis aus – und umge­kehrt.“ Das Kon­zept gehe für bei­de Sei­ten auf, denn in den ver­gan­ge­nen Jah­ren habe man fast allen Azu­bis ein Über­nah­me­an­ge­bot machen und damit offe­ne Stel­len beset­zen kön­nen. „Was dabei bestimmt auch eine Rol­le spielt, sind unse­re attrak­ti­ven Kon­di­tio­nen: Wir bezah­len nach Tarif, es gibt eine betrieb­li­che Alters­vor­sor­ge und wir bie­ten gere­gel­te Arbeits­zei­ten“, betont Roland Münch.

Die Stadt­wer­ke Bay­reuth bie­ten ins­ge­samt sie­ben Aus­bil­dungs­be­ru­fe an – aktu­ell durch­lau­fen acht Aus­zu­bil­den­de eine Leh­re im Unter­neh­men. Wer sich für eine Aus­bil­dung bei den Stadt­wer­ken inter­es­siert, kann sich noch bis Ende Sep­tem­ber für den Aus­bil­dungs­start im kom­men­den Jahr bewer­ben. Alle Infos rund um die Aus­bil­dung und Prak­ti­ka bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth fin­den sich online unter stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de/​a​u​s​b​i​l​d​ung.

Über die Stadt­wer­ke Bayreuth

Die Stadt­wer­ke Bay­reuth lie­fern 100 Pro­zent Öko­strom und Öko­gas – auto­ma­tisch, ohne Auf­preis und TÜV-zer­ti­fi­ziert. Dar­über hin­aus sind die Stadt­wer­ke in den Berei­chen Fern­wär­me, Ener­gie-Con­trac­ting und Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on tätig. Außer­dem belie­fern die Stadt­wer­ke ihre Kun­den in und um Bay­reuth jedes Jahr mit rund fünf Mil­li­ar­den Litern Trink­was­ser und beför­dern all­jähr­lich meh­re­re Mil­lio­nen Fahr­gä­ste durch den Bus­ver­kehr im Stadt­ge­biet. Zudem betreibt das Unter­neh­men meh­re­re Park­ein­rich­tun­gen in Bay­reuth. Die Lohen­grin Ther­me, das Stadt­bad, das Kreuz­stein­bad und das Frei­luft­bad Bür­ger­reuth gehö­ren eben­falls zum Port­fo­lio. Die Stadt­wer­ke Bay­reuth beschäf­ti­gen rund 400 Mit­ar­bei­ter und erwirt­schaf­te­ten im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 134 Mil­lio­nen Euro. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de.