Coburg – Mit­te Sep­tem­ber trifft sich beim Inter­na­tio­na­len Pup­pen-Festi­val in Neu­stadt und Son­ne­berg wie­der alles, was in der Samm­ler­sze­ne Rang und Namen hat. Wer sei­ne Pup­pen und Ted­dy­bä­ren für die­ses gro­ße Ereig­nis noch repa­rie­ren und her­aus­put­zen las­sen möch­te, hat am Sonn­tag, 5. Sep­tem­ber 2021, dazu die Gele­gen­heit. In sei­ner Sprech­stun­de im Cobur­ger Pup­pen­mu­se­um von 13 bis 15 Uhr behan­delt Pup­pen­dok­tor Tho­mas Packert die typi­schen Lei­den lang­jäh­rig gelieb­ter Spiel­ge­fähr­ten und ver­hilft ihnen zu einem fri­schen Aussehen.