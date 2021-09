Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mann von meh­re­ren Jugend­li­chen angegriffen

Am Diens­tag, kurz vor Mit­ter­nacht, griff eine mehr­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe einen 26-jäh­ri­gen Mann an und trak­tier­ten die­sen mit Fuß­trit­ten und Schlä­gen, wor­auf die­ser sich mit sei­nem Hosen­gür­tel zur Wehr setzte.

In der west­li­chen Stadt­mau­er Stra­ße kam es zwi­schen dem 26-jäh­ri­gen Mann aus Erlan­gen und meh­re­ren Jugend­li­chen zu einer Aus­ein­an­der­set­zung. Die Jugend­li­chen grif­fen den Mann mit Schlä­gen und Fuß­trit­ten an. Um sich den Angrif­fen zu erweh­ren, zog der 26-jäh­ri­ge sei­nen Leder­gür­tel aus der Hose und schlug damit um sich. Dabei ver­letz­te er min­de­sten zwei Per­so­nen aus der geg­ne­ri­schen Gruppe.

Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen an der Tatört­lich­keit hat­ten sich sämt­li­che Betei­lig­te bereits ent­fernt. Sie wur­den im Rah­men der Fahn­dung am Bahn­hof ange­trof­fen, als sie gera­de wie­der im Begriff waren auf­ein­an­der los­zu­ge­hen. Dies konn­ten die Beam­ten jedoch unterbinden.

Da sich der 26-jäh­ri­ge Erlan­ger nicht beru­hi­gen ließ und androh­te erneut auf sei­ne Kon­tra­hen­ten los­zu­ge­hen, nah­men ihn die Poli­zei­be­am­ten in Gewahr­sam. So ver­brach­te er die rest­li­che Nacht in der Arrestzelle.

Wei­ter wur­de bekannt, dass die Jugend­li­chen unmit­tel­bar vor der Aus­ein­an­der­set­zung aus einer Knei­pe „gewor­fen“ wur­den, nach­dem sie dort ein Haus­ver­bot haben. Beim Ver­las­sen des Lokals beschä­dig­ten sie zwei Deko-Lam­pen. Sämt­li­che betei­li­gen Per­so­nen tru­gen bei der Aus­ein­an­der­set­zung nur klei­ne­re Ver­let­zun­gen davon. Alle­samt sind der Poli­zei aus zurück­lie­gen­den Vor­fäl­len hin­läng­lich bekannt.

Sowohl gegen den 26-jäh­ri­gen Mann, als auch gegen des­sen Kon­tra­hen­ten wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. Die Jugend­li­chen müs­sen sich dazu noch wegen Haus­frie­dens­bruch und Sach­be­schä­di­gung verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Dieb­stahl eines Mountainbikes

Bai­ers­dorf – Im Zeit­raum zwi­schen dem 26.08.2021, 20 Uhr und 29.08.2021, 20 Uhr, wur­de vor dem Wohn­an­we­sen Am Igels­dor­fer Weg 10 in Bai­ers­dorf ein unver­sperr­tes Moun­tain­bike von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Das Fahr­rad der Mar­ke BBF, der in einem Fahr­rad­häus­chen abge­stellt war, ist grau mat­tiert. Der Zeit­wert dürf­te bei etwa 750 Euro lie­gen. Hin­wei­se auf den Täter bzw. den Ver­bleib des Fahr­ra­des nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­un­fall auf der B 470

Adels­dorf – Am frü­hen Diens­tag­abend befuhr eine 37 jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis ERH mit ihrem Audi die B470 von Höchstadt kom­mend in Rich­tung Hem­ho­fen. An der Ein­mün­dung zur Staats­stra­ße 2264 (Adels­dorf) woll­te sie nach links abbie­gen. Hier­bei über­sah sie den BMW einer 39 jäh­ri­gen, wel­che zum sel­ben Zeit­punkt die B470 von Hem­ho­fen kom­mend Rich­tung Höchstadt befuhr. Infol­ge­des­sen kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge, wobei sich bei­de Fahr­zeug­füh­re­rin­nen leich­te Ver­let­zun­gen zuzo­gen. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den in einer Höhe von ca. 17000.- Euro.