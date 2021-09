Mit dem 2. Inter­na­tio­na­len Clas­sic Grand Prix fin­det am 5. Sep­tem­ber 2021 ein Groß­ereig­nis für jeden Old­ti­mer-Fan und Lieb­ha­ber histo­ri­scher Auto­mo­bi­le in Bay­reuth und Umge­bung statt. Zwei Wer­tungs­fahr­ten füh­ren dabei ins Fich­tel­ge­bir­ge und in die Frän­ki­sche Schweiz.

Über 100 Old­ti­mer geben sich am Sonn­tag, 5.September in Pot­ten­stein ein „Stell­dich­ein“ und kön­nen von allen Inters­sier­ten bestaunt wer­den. Orga­ni­siert von Bayreuth–Tourismus wer­den ab kurz vor 15 Uhr auf dem NOR­MA-Park­platz im Pot­ten­stei­ner Gewer­be­ge­biet am Lan­gen Berg die ersten Fahr­zeu­ge ein­tref­fen. Der Start zur Zeit­prü­fung über Sieg­manns­brunn, Sach­sen­dorf, Sta­del­ho­fen und Göß­wein­stein zurück nach Pot­ten­stein beginnt um 15.15 Uhr. Für die Bewir­tung der Teil­neh­mer sorgt die FF Pottenstein.“