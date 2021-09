Forch­heim, 31.8.2021. Nach lan­ger Coro­na-beding­ter Pau­se fin­det am 7. Sep­tem­ber erneut das Repa­ra­tur Café im Pack mer’s (Haid­feld­stra­ße 6) in Forch­heim statt. Frei­wil­li­ge Repa­rie­re­rin­nen und Repa­rie­rer set­zen dann defek­te Gerä­te und Gegen­stän­de wie­der instand. Die Teil­nah­me ist dies­mal nur mit vori­ger Anmel­dung per E‑Mail (info@​transition-​forchheim.​de) mög­lich.

Über ein Jahr muss­te das Repa­ra­tur Café im Pack mer’s wegen der Coro­na-Beschrän­kun­gen pau­sie­ren. Die Tran­si­ti­on-Grup­pe in Forch­heim hat­te über­gangs­wei­se ein kon­takt­lo­ses Repa­ra­tur Café orga­ni­siert, bei dem Gegen­stän­de abge­ge­ben und an die Repa­rie­ren­den ver­teilt wur­den. Zudem orga­ni­siert Tran­si­ti­on Forch­heim wei­te­re Repa­ra­tur-Ter­mi­ne in der katho­li­schen Pfarr­ge­mein­de Ver­klä­rung Chri­sti. Nun geht es auch in den grö­ße­ren Räum­lich­kei­ten des Pack mer’s wie­der los.

Da die Inzi­denz­wer­te in Forch­heim und Umge­bung stei­gen, müs­sen Inter­es­sier­te sich dies­mal vor­her per E‑Mail anmel­den. So kann sicher­ge­stellt wer­den, dass nicht zu vie­le Men­schen auf ein­mal kom­men und sich die War­te­zei­ten ver­rin­gern. Zudem müs­sen die Teil­neh­men­den einen aktu­el­len nega­ti­ven Schnell­test bezie­hungs­wei­se einen Impf- oder Gene­se­nen-Nach­weis mitbringen.

Die Anmel­dung ist mög­lich über eine E‑Mail an info@​transition-​forchheim.​de. Auch wer Inter­es­se hat sich als Hel­fe­rin oder Hel­fer zu betei­li­gen, kann sich unter die­ser Adres­se mel­den. Alle Ter­mi­ne für die kom­men­den Repa­ra­tur Cafés sind nach­zu­le­sen unter: https://transition-forchheim.de/reparatur-café/.

