Bam­berg – „Am Kno­chen nagt der Fal­ter bunt. Bellt gut­ge­launt: grad wie ein Hund!“ Mit sei­ner Per­for­mance in zwei Akten ent­führt Peter Bähr in die Welt der Lite­ra­tur. Sein 1. Akt (Schnur­ren, Gedich­te, Kalen­der­ge­schich­ten) ist nur für gereif­tes Publi­kum zu emp­feh­len. Der 2. Akt: (Kas­par Karl-Ama­de­us Früh­ling) ist ein Dra­mo­lett, Kalei­do­skop und Epo­chen­bild der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen 1950er-Jah­re. In fünf Sze­nen nebst Rück­blen­den tritt der Prot­ago­nist F. auf. Was für ein erschüt­tern­des Erleb­nis! Open-End-Gesprächsrunde!

Ver­an­stal­tungs­hin­weis: Wo? Kul­tur­fa­brik KUFA – Kul­tur für Alle; Ohm­stra­ße 3; 96050 Bam­berg, Sonn­tag 3.10.2021, 20:30 Uhr. Ver­an­stal­ter: KUFA-Bam­berg kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de. Ein­tritt: Regu­lär: 12 Euro. Ermä­ßigt: 9 Euro.

Web­sei­te zur Ver­an­stal­tung: www​.kufa​-bam​berg​.de. Web­sei­te Tickets: www​.bvd​-ticket​.de