Am heu­ti­gen Mitt­woch wur­den drei­zehn wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 27 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 37,73.

Nach fünf Tagen, in denen die 7‑Ta­ge-Inzi­denz unter 35 lag, wird die­ser Schwel­len­wert mit Ver­öf­fent­li­chung der Zah­len durch das Robert Koch-Insti­tut (RKI) am Don­ners­tag, den 02. Sep­tem­ber 2021 somit erneut über­schrit­ten. Erst wenn die vom RKI im Inter­net ver­öf­fent­lich­te 7‑Ta­ge-Inzi­denz an den zwei dar­auf­fol­gen­den Tagen wei­ter­hin den Wert von 35 über­steigt, tre­ten die damit ver­bun­de­nen Rege­lun­gen der 14. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung in Kraft. Für Zusam­men­künf­te in Innen­be­rei­chen (z.B. Gastro­no­mie, Sport) gilt dann größ­ten­teils die 3G-Regel (geimpft, gene­sen oder getestet).

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 45

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 27

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 37,73

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 4 (2 | 1)

in Qua­ran­tä­ne: 92

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.156 (+ 13)

Gene­se­ne: 3.993 (+ 2)

Ver­stor­be­ne: 118

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 47.137 (65,87 %)

Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 44.143 (61,68 %)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 132

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 46 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.