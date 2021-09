In der Woche vom 6. bis 10. Sep­tem­ber 2021 wer­den die Test­ka­pa­zi­tä­ten der PCR-Test­strecke in der Kro­nacher Indu­strie­stra­ße aus­ge­wei­tet. Die Test­zei­ten wer­den aus­schließ­lich für die­sen Zeit­raum von 9 bis 16 Uhr erwei­tert. Grund hier­für ist eine Emp­feh­lung des baye­ri­schen Kul­tus­mi­ni­ste­ri­ums an die Eltern, ihre Kin­der in der letz­ten Feri­en­wo­che auf das Coro­na-Virus testen zu las­sen – am besten mit einem PCR-Test oder auch mit einem Schnell­test in einer Test­sta­ti­on oder in einer Apo­the­ke. Dem­entspre­chend wird auch das Schnell­te­stan­ge­bot aus­ge­wei­tet. Eine Über­sicht über die Test­zei­ten der ein­zel­nen Test­sta­tio­nen ist zu fin­den unter https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​b​u​e​r​g​e​r​t​e​st/. Dort kann unter ande­rem auch die Anmel­dung für einen PCR-Test in der Test­sta­ti­on in der Indu­strie­stra­ße vor­ge­nom­men werden.

Neue Öff­nungs­zei­ten des Kro­nacher Impfzentrums

Neben dem Impf­bus, der nach wie vor wöchent­lich durch den gesam­ten Land­kreis tourt, kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auch wei­ter­hin im Kro­nacher Impf­zen­trum ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ga­be imp­fen las­sen. Die dor­ti­gen Öff­nungs­zei­ten wer­den zum 2. Sep­tem­ber ange­passt und lau­ten wie folgt: mon­tags, mitt­wochs und frei­tags jeweils von 13 bis 18 Uhr und sams­tags von 8 bis 15 Uhr. Wie im Impf­bus benö­tigt man im Impf­zen­trum eben­falls nur einen ent­spre­chen­den Aus­weis, um eine Imp­fung zu erhal­ten. Das Impf­an­ge­bot rich­tet sich dabei an Per­so­nen ab 12 Jah­re. Wer noch in der lau­fen­den Woche eine Imp­fung im Impf­bus in Erwä­gung zieht, kann am Frei­tag (3. Sep­tem­ber, von 10 bis 18 Uhr) nach Stein­wie­sen zum Nah­kauf-Park­platz oder am Sams­tag (4. Sep­tem­ber, eben­falls von 10 bis 18 Uhr) nach Lud­wigs­stadt zum Aldi-Park­platz kommen.