Bei der Stadt­ver­wal­tung ist von der Initia­ti­ve Fri­days for future für Frei­tag, 3. Sep­tem­ber, eine Demon­stra­ti­on unter dem Mot­to „Hört auf die Wis­sen­schaft! – Demo zum neu­en IPCC“ ange­mel­det wor­den. Sie beginnt am 15 Uhr mit einer Auf­takt­kund­ge­bung am Ehren­hof. Anschlie­ßend gehen die Teilnehmer/​innen über Maxi­mi­li­an­stra­ße, Opern­stra­ße, Kanal­stra­ße, Hohen­zol­lern­ring und Mühl­tür­lein zurück in die Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße. Dort fin­det vor dem Kauf­haus Kar­stadt die Schluss­kund­ge­bung statt.