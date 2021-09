Auch in die­sem Herbst darf sich das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken über Per­so­nal­zu­wachs freu­en. Seit heu­te (01.09.2021) ver­stär­ken 126 neue Poli­zei­be­am­tin­nen und ‑beam­te die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei. Aus die­sem Anlass lie­ßen es sich Poli­zei­prä­si­dent Roman Fer­tin­ger und Poli­zei­vi­ze­prä­si­dent Adolf Blöchl nicht neh­men, einen Teil die­ser Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen per­sön­lich zu begrüßen.

In den zurück­lie­gen­den Jah­ren waren die neu­en Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten der mit­tel­frän­ki­schen Poli­zei übli­cher­wei­se im Rah­men einer zen­tra­len Begrü­ßungs­ver­an­stal­tung emp­fan­gen wor­den. Auf­grund der aktu­el­len Pan­de­miela­ge hat sich das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken aller­dings, wie bereits zum Zutei­lungs­ter­min im März die­ses Jah­res, gegen einen sol­chen Emp­fang ent­schie­den. Ihre Freu­de über die per­so­nel­le Ver­stär­kung woll­ten Poli­zei­prä­si­dent Roman Fer­tin­ger und Poli­zei­vi­ze­prä­si­dent Adolf Blöchl den­noch zum Aus­druck brin­gen. Stell­ver­tre­tend für die ins­ge­samt 126 neu­en Beam­tin­nen und Beam­ten begrüß­ten die bei­den Chefs der mit­tel­frän­ki­schen Poli­zei am Mitt­woch­vor­mit­tag eine Dele­ga­ti­on neu­er Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in den Räum­lich­kei­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Nürnberg-Süd.

In dem Dienst­ge­bäu­de in der Oppel­ner Stra­ße waren die 22 neu­en Beam­tin­nen und Beam­ten der bei­den Poli­zei­in­spek­tio­nen Nürn­berg-Ost und Nürn­berg-Süd in Beglei­tung ihrer Dienst­stel­len­lei­ter, den Lei­ten­den Poli­zei­di­rek­to­ren Ger­not Roch­holz (PI Nürn­berg-Ost) und Wer­ner Mei­er (PI Nürn­berg-Süd) zusam­men­ge­kom­men. Für Poli­zei­prä­si­dent Fer­tin­ger ist die per­sön­li­che Begrü­ßung sowohl Selbst­ver­ständ­lich­keit als auch Aus­druck der Wert­schät­zung, die er sei­nen neu­en Mit­ar­bei­tern ent­ge­gen­brin­gen möch­te: „Der größ­te Teil der jun­gen Beam­tin­nen und Beam­ten wird ab heu­te den Strei­fen­dienst und damit eine der wich­tig­sten Säu­len der mit­tel­frän­ki­schen Poli­zei ver­stär­ken. Gut aus­ge­bil­de­tes und moti­vier­tes Per­so­nal ist für mich der Garant unse­res Erfolgs! Das möch­te ich den jun­gen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen per­sön­lich vermitteln.“

Unter den 126 Neu­zu­gän­gen befin­den sich 33 Poli­zei­be­am­tin­nen und 93 Poli­zei­be­am­te. 116 von ihnen kom­men von der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei nach Mit­tel­fran­ken. In den Stand­or­ten Nürn­berg, Würz­burg, Sulz­bach-Rosen­berg, Eich­stätt, Königs­brunn und Mün­chen waren sie in den letz­ten Jah­ren aus­ge­bil­det wor­den und haben in den Ein­satz­ein­hei­ten der Bereit­schafts­po­li­zei erste Erfah­run­gen im Poli­zei­be­ruf sam­meln kön­nen. Mit der Ver­set­zung in die Prä­si­di­en der Lan­des­po­li­zei geht für die Nach­wuchs­kräf­te übli­cher­wei­se auch der Ein­tritt in ein neu­es poli­zei­li­ches Tätig­keits­feld ein­her, wes­halb sie in den Dienst­stel­len zunächst wei­ter­hin als Berufs­an­fän­ger gel­ten. „Für die jun­gen Beam­tin­nen und Beam­ten beginnt heu­te ein neu­er beruf­li­cher Lebens­ab­schnitt.“, weiß auch Poli­zei­vi­ze­prä­si­dent Adolf Blöchl. Gleich­zei­tig fügt er an: „Die­se jun­gen Men­schen sind die Zukunft der mit­tel­frän­ki­schen Poli­zei!“ Dem­entspre­chend wünscht er den neu­en Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen einen guten Start bei der mit­tel­frän­ki­schen Polizei.

Gemein­sam mit 10 Beam­tin­nen und Beam­ten, die aus ande­ren Poli­zei­prä­si­di­en nach Mit­tel­fran­ken ver­setzt wor­den sind, wer­den die neu­en Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten auf 27 Dienst­stel­len im Zustän­dig­keits­be­reich des Poli­zei­prä­si­di­ums Mit­tel­fran­ken verteilt.

Den Ver­set­zun­gen zur mit­tel­frän­ki­schen Poli­zei ste­hen auch dies­mal diver­se Per­so­nal­ab­gän­ge gegen­über. 29 Beam­tin­nen und Beam­te wer­den ihren Dienst künf­tig in ande­ren Prä­si­di­en der Baye­ri­schen Poli­zei lei­sten. Für wei­te­re ins­ge­samt 69 Ange­hö­ri­ge des Poli­zei­prä­si­di­ums Mit­tel­fran­ken ist der „Lebens­ab­schnitt Poli­zei“ der­weil been­det – sie tra­ten im Lau­fe der letz­ten sechs Mona­te in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ein.