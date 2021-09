Par­tie bei ratio­pharm ulm wird erster ech­ter Härtetest

Nach dem ein­wö­chi­gen Trai­nings­la­ger in St. Pöl­ten führt der Heim­weg die HEROES OF TOMOR­ROW nicht direkt zurück nach Bay­reuth. Für das vier­te Test­spiel nimmt medi bay­reuth einen Umweg in Kauf, um am Don­ners­tag­abend um 18:00 Uhr bei ratio­pharm ulm einen wei­te­ren Test zu bestrei­ten. Für Head Coach Raoul Kor­ner stellt das Duell gegen den Liga­ri­va­len einen ech­ten Grad­mes­ser dar, von dem er sich Auf­schluss dar­über erhofft, wo sei­ne Bur­schen ste­hen und wie weit die anstren­gen­de Vor­be­rei­tung bis dato Früch­te getra­gen hat.

Für die­ses Vor­ha­ben könn­te es aktu­ell wohl kaum einen bes­se­ren Geg­ner geben, denn die Ulmer konn­ten in der Vor­be­rei­tung bis­her mehr als über­zeu­gen. Die HEROES OF TOMOR­ROW müs­sen beim Test in Ulm hin­ge­gen auf ihren Mann­schafts­ka­pi­tän Basti­an Doreth ver­zich­ten, der ver­let­zungs­be­dingt pau­sie­ren wird.