Bam­berg – Mit sei­nem Pro­gramm „Wort­Reich“ prä­sen­tiert sich der Bam­ber­ger Autor, Fil­me­ma­cher und Leh­rer, nach vie­len Jah­ren in der Fer­ne (Mexi­ko, Ungarn, Unter­fran­ken) und zahl­rei­chen Lesun­gen wie z.B. auf der Frank­fur­ter Buch­mes­se, in Buda­pest und im Rah­men der Main­Lit in Würz­burg, erst­mals dem Publi­kum sei­ner Geburts­stadt. Die zwei Bam­ber­ger Gitar­ri­sten lei­ten stim­mungs­voll von Geschich­te zu Geschich­te. Udo Pörsch­kes Pro­gramm „Wort­Reich“ ist eine bun­te Mischung von Kurz­ge­schich­ten, die zum einen mit ihren sozi­al­kri­tisch-aktu­el­len The­men wie Zivil­cou­ra­ge, Ras­sis­mus, Umgang mit Krank­hei­ten zum Nach­den­ken anre­gen. Zum ande­ren ent­füh­ren sie in fer­ne Län­der und las­sen den Zuhö­rer in deren Bräu­che und Tra­di­tio­nen ein­tau­chen, die zu man­chem Miss­ver­ständ­nis führen.

Info zur Ver­an­stal­tung: Wo? Kul­tur­fa­brik KUFA – Kul­tur für Alle; Ohm­stra­ße 3; 96050 Bam­berg; Datum: Frei­tag 1.10.21; Uhr­zeit: 19:30; Ver­an­stal­ter: KUFA-Bam­berg kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de; Ein­tritt: Regu­lär: 12 Euro Ermä­ßigt: 8 Euro; Web­sei­te zur Ver­an­stal­tung: www​.kufa​-bam​berg​.de; Web­sei­te Tickets: www​.bvd​-ticket​.de