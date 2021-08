Genos­sen­schafts­bank pack­te 1.100 Schul­tü­ten für ABC-Schützen

Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG hat die Kin­der­gär­ten in ihrem Geschäfts­ge­biet mit ins­ge­samt 23.000 Euro unter­stützt. „Als Regio­nal­bank füh­len wir uns beson­ders mit dem Nach­wuchs in unse­rem Geschäfts­ge­biet ver­bun­den“ erklärt Joa­chim Haus­ner, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG und zustän­dig für das Pri­vat­kun­den­ge­schäft. „Es ist uns daher eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, die Kin­der­gär­ten bei ihrer wert­vol­len päd­ago­gi­schen Arbeit zu unter­stüt­zen“, so Hausner.

Fili­al­lei­ter aus dem gesam­ten Geschäfts­ge­biet waren die­sen Som­mer in den Kin­der­gär­ten im Land­kreis vor Ort. Sie über­ga­ben die Geld­spen­den und hat­ten für die Schul­star­ter eine Über­ra­schung dabei: im Rah­men der VR Bank-Schul­tü­ten-Akti­on wur­den 1.100 bunt gefüll­te Schul­tü­ten in rund 90 Kin­der­gär­ten des Geschäfts­ge­bie­tes Bam­berg-Forch­heim über­reicht. Sie ent­hal­ten klei­ne Geschen­ke und einen Start­gut­schein für das VR-Giro­kon­to. „Die Freu­de bei den künf­ti­gen ABC-Schüt­zen war rie­sig, wie mir unse­re Fili­al­lei­ter berich­tet haben“, weiß Hausner.