Mal­te­ser testen jetzt auch frei­tags in der Moosstraße

Immer weni­ger Men­schen las­sen sich trotz erneut stei­gen­der Inzi­den­zen auf COVID-19 testen. Die Fol­ge: Es gibt auch immer weni­ger Test­sta­tio­nen. Nicht bei den Mal­te­sern in Bam­berg: Die Test­sta­tio­nen in der Moos­stra­ße und auf der Cam­ping­in­sel blei­ben wei­ter für die Men­schen in der Regi­on geöff­net. „Aller­dings haben wir unse­re Öff­nungs­zei­ten etwas ange­passt und dabei auch Kun­den­wün­sche berück­sich­tigt“, sagt Tobi­as Höl­lein, Lei­ter der Bam­ber­ger Testzentren.

In der Moos­stra­ße sind bei­spiels­wei­se ab sofort auch am Frei­tag­nach­mit­tag Anti­gen-Schnell­tests mög­lich. Der Vor­teil: Nega­tiv Gete­ste­te haben fast für den gan­zen Sams­tag eine 24-Stun­den-Test­be­schei­ni­gung in der Tasche, die in Zei­ten der 3G-Regel (geimpft, gene­sen, gete­stet) immer wich­ti­ger wird. Dafür ent­fällt in der Moos­stra­ße das Ange­bot am Mitt­woch. Auf der Cam­ping­in­sel kann man sich wei­ter­hin täg­lich testen lassen.

Die Öff­nungs­zei­ten im Einzelnen

Moos­stra­ße 69:

Mo + Do: 8 bis 11 Uhr

Fr: 14 bis 17 Uhr

Cam­ping­in­sel in Bug: