Der HSC 2000 Coburg hat die Ent­schei­dung der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, wie­der deut­lich mehr Zuschau­er für Sport­ver­an­stal­tun­gen zuzu­las­sen, mit Begei­ste­rung auf­ge­nom­men. „Wir haben immer wie­der betont, wie schwer die Situa­ti­on für uns ist. Die Ent­schei­dung von heu­te, und immer vor­aus­ge­setzt der Land­tag stimmt zu, ist ein ech­ter Licht­blick für uns als Club und ganz beson­ders für unse­re Fans“, sagt Geschäfts­füh­rer Jan Gorr. Zugleich sieht er dar­in eine Ver­pflich­tung, die Heim­spie­le so sicher wie mög­lich zu ver­an­stal­ten. „Wir sind uns der Ver­ant­wor­tung bewusst, die wir als Ver­an­stal­ter einer gro­ßen Sport­ver­an­stal­tung in die­ser Pan­de­mie­si­tua­ti­on haben“, sagt Gorr. „Unse­re Hygie­nekon­zep­te sind durch­dacht, wir wer­den natür­lich genau dar­auf ach­ten, die gefor­der­te 3G-Rege­lung auch umzu­set­zen. Wir haben das Glück, dass in unse­rer HUK-COBURG are­na ein Lüf­tungs­sy­stem instal­liert ist, das die Innen­luft per­ma­nent durch Frisch­lust ersetzt und damit die Gefahr einer Infek­ti­on durch Aero­so­le mini­miert. Wir kön­nen also sagen, dass wir ein Kon­zept haben, das best­mög­li­chen Schutz mit einem beein­drucken­den Live-Sport-Erleb­nis kombiniert.“

Die Cobur­ger haben aus meh­re­ren Grün­den einer Ent­schei­dung wie der heu­ti­gen ent­ge­gen­ge­fie­bert. Einer­seits ist natür­lich der wirt­schaft­li­che Scha­den durch den Weg­fall der Ein­tritts­gel­der enorm, ande­rer­seits hat man auch gese­hen, wie wich­tig das Publi­kum für die Mann­schaft des HSC ist. „Wir wol­len emo­tio­nal und mit­rei­ßend spie­len, und dafür brau­chen wir ein­fach unser Publi­kum. Nicht umsonst waren wir in der Auf­stiegs­sai­son zuhau­se unge­schla­gen, unse­re Fans sind für uns wie ein zusätz­li­cher Mit­spie­ler“, sagt Trai­ner Alo­is Mraz.

Der Vor­ver­kauf für die Ein­zel­tickets für die ersten Heim­spie­le star­tet Anfang der näch­sten Woche. Dau­er­kar­ten sind nach wie vor in der HSC-Geschäfts­stel­le erhält­lich. Kon­kret bedeu­tet dies, dass jeder Dau­er­kar­ten­in­ha­ber auf sei­nem ange­stamm­ten Platz sit­zen kann. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen für aktu­el­le Dau­er­kar­ten­in­ha­ber zur Aus­ga­be der Tickets fol­gen in Kürze.