Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bre­cher schei­tern an Wohnungstüre

BAM­BERG. Bis­lang unbe­kann­te Täter ver­such­ten ver­gan­ge­ne Woche in eine Woh­nung in der Innen­stadt ein­zu­bre­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hinweise.

Zwi­schen Don­ners­tag­nach­mit­tag, 26. August 2021, 16 Uhr, und Sams­tag­vor­mit­tag, 28. August 2021, 10.30 Uhr, ver­such­ten die Unbe­kann­ten eine Woh­nungs­tür im ersten Ober­ge­schoss des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Schwein­fur­ter Stra­ße auf­zu­he­beln. Nach­dem der Ein­bruch miss­lang, flüch­te­ten sie im Anschluss. Die Bewoh­ner bemerk­ten am Sams­tag die Auf­bruch­spu­ren an der Woh­nungs­tür und ver­stän­dig­ten die Polizei.

Zeu­gen, die im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Sams­tag­vor­mit­tag in der Schwein­fur­ter Stra­ße, an der Kreu­zung zur Cas­pers­mey­er­stra­ße, ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po in Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.

Rol­ler­dieb­stahl

BAM­BERG. Von einem pri­va­ten Stell­platz in der Lich­ten­hai­de­stra­ße wur­de zwi­schen Sonn­tag, 20.00 Uhr und Mon­tag, 05.55 Uhr, ein dort unver­sperrt abge­stell­ter wei­ßer Piag­gio-Rol­ler gestoh­len. Der Rol­ler war nicht fahr­be­reit, weil die Bat­te­rie aus­ge­baut war; zudem fehl­te ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen. Der Zeit­wert wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 14.00 Uhr, ent­wen­de­ten zwei jun­ge Män­ner in einem Geschäft im Bam­ber­ger Nord-Osten zwei Fla­schen Wod­ka im Gesamt­wert von knapp 10 Euro. Die Lang­fin­ger konn­ten aus dem Laden flüch­ten und trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr auf­ge­grif­fen werden.

BAM­BERG. Auf Lebens­mit­tel für knapp 8 Euro hat­te es am Mon­tag­nach­mit­tag ein 40-jäh­ri­ger Mann in einem Super­markt im Bam­ber­ger Osten abge­se­hen. Er woll­te das Die­bes­gut ver­steckt in sei­nem mit­ge­führ­ten Ruck­sack aus dem Laden schmug­geln, wur­de aber von einem Laden­de­tek­tiv am Ver­las­sen des Geschäf­tes gehin­dert und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festgehalten.

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, kurz vor Laden­schluss wur­den dann noch zwei jun­ge Män­ner in einem Geschäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von Süßig­kei­ten im Gesamt­wert von knapp 18 Euro erwischt. Auch die­se bei­den Lang­fin­ger woll­ten die Ware ver­steckt im Ruck­sack ohne Bezah­lung aus dem Laden schmuggeln.

17-Jäh­ri­ger beschä­digt Glas­tür an Aufzug

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, kurz nach 23.00 Uhr, wur­den drei jun­ge Män­ner an der Ket­ten­brücke dabei beob­ach­tet, wie einer aus der Grup­pe die Schei­be des Auf­zu­ges an der Ket­ten­brücke beschä­digt hat. Wäh­rend einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te die Poli­zei die Übel­tä­ter am Grü­nen Markt stel­len. Ein 17-jäh­ri­ger Jugend­li­cher konn­te der Tat über­führt wer­den. Er war betrun­ken und brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 1,46 Pro­mil­le. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1500 Euro beziffert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Rie­men­schnei­der­stra­ße in die Stra­ße Am Hei­del­steig hat am Sonn­tag­nach­mit­tag eine VW-Fah­re­rin die Vor­fahrt eines Opel-Fah­rers miss­ach­tet. Durch den Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge ist an die­sen Sach­scha­den von etwa 6500 Euro ent­stan­den. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen vom Abt-Wolf­ram-Ring in den Andre­as-Lang-Steig im Stadt­teil Gaustadt hat am Mon­tag­früh, zwi­schen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, ver­mut­lich der Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges die kom­plet­te lin­ke Sei­te eines dort gepark­ten schwar­zen Mer­ce­des ange­fah­ren. Zudem wur­den noch Geh­weg­plat­ten her­aus­ge­ris­sen. Der Sach­scha­den am Mer­ce­des beläuft sich auf etwa 10.000 Euro; die Repa­ra­tur­ko­sten des Geh­stei­ges bezif­fert die Poli­zei auf etwa 500 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

TROS­DORF. Beklei­dung und Schu­he im Wert von mehr als 260 Euro pack­te ein Kun­de am Mon­tag­abend in einem Schuh­ge­schäft in der Indu­strie­stra­ße in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ den Kas­sen­be­reich ohne zu bezah­len. Anschlie­ßend wur­de er von einem Mit­ar­bei­ter, der den Dieb­stahl beob­ach­te­te, ange­spro­chen. Zunächst hän­dig­te der 20-Jäh­ri­ge die ent­wen­de­ten Schu­he aus, ver­such­te dann aber zu flie­hen. Die bei­den Män­ner, wel­che ihn dabei auf­hal­ten woll­ten, wur­den dadurch leicht ver­letzt. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung durch die ver­stän­dig­ten Poli­zei­be­am­ten konn­te zudem ein Mes­ser in der Jacken­ta­sche auf­ge­fun­den werden.

HALL­STADT. Zwei 15-Jäh­ri­ge ent­wen­de­ten am Mon­tag­nach­mit­tag Klei­dung im Wert von mehr als 200 Euro im ERTL-Ein­kaufs­zen­trum. Die Jugend­li­chen konn­ten durch die Poli­zei­be­am­ten in unmit­tel­ba­rer Nähe auf einer Brücke gestellt wer­den. Die ent­wen­de­te Ware konn­te den jewei­li­gen Geschäf­ten zuge­führt werden.

HALL­STADT. In einem Geschäft im Mar­ket-Ein­kaufs­zen­trum konn­ten am Mon­tag­nach­mit­tag zwei Per­so­nen beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln im Wert von einem Euro beob­ach­tet wer­den. Zusätz­lich konn­te bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung in der Bauch­ta­sche ein Mes­ser sowie eine Nagel­sche­re auf­ge­fun­den wer­den. Des Wei­tern gab der Laden­de­tek­tiv an, dass gegen einen der Bei­den bereits ein Haus­ver­bot vorliegt.

Etwa zwei Stun­den spä­ter wur­de die Poli­zei­strei­fe zu einem wei­te­ren Laden­dieb­stahl in den Real-Markt geru­fen. Dort wur­den wie­der die bei­den 20- und 35-Jäh­ri­gen ange­trof­fen. Die­ses Mal wur­de Ware im Wert von knapp 420 Euro ent­wen­det. Der Real-Markt stell­te Straf­an­trag und sprach ein Haus­ver­bot für bei­de aus.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Frei­tag, den 27. August, in der Zeit zwi­schen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr, kam es in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße auf einem dor­ti­gen Kun­den­park­platz zu einer Unfall­flucht. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr, ver­mut­lich beim Aus­par­ken, gegen einen dort gepark­ten Fiat Duca­to und ver­ließ die Unfallört­lich­keit, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu küm­mern. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu schnell in die Ausfahrt

Forch­heim. Deut­lich zu schnell fuhr am Mon­tag­mor­gen der 30jährige Fah­rer eines Trans­por­ters auf der A 73 in die Aus­fahrt der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord. Im Kur­ven­be­reich fuhr er, auf der zudem nas­sen Fahr­bahn, des­we­gen gera­de­aus und beschä­dig­te meh­re­re Ver­kehrs­schil­der und Leit­pfo­sten. Dabei wur­de die Front­stoß­stan­ge des Fahr­zeugs abge­ris­sen. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Pet­ten­sie­del. Bei einem schwe­ren Unfall sind am Mon­tag­mor­gen eine 33-jäh­ri­ge Frau aus Forch­heim und ihr sechs­jäh­ri­ges Kind schwer ver­letzt wor­den. Ihr Auto war auf der Stra­ße von Frohn­hof kom­mend direkt bei der Klär­an­la­ge Pet­ten­sie­del aus unge­klär­ten Grün­den ins Schleu­dern gera­ten, nach links von der Fahr­bahn abge­kom­men und gegen einen Baum geprallt. Von dort schleu­der­te das Fahr­zeug zurück auf die Stra­ße. Die Staats­stra­ße 2740 ist an die­ser Stel­le eben und war zum Unfall­zeit­punkt nass, wodurch davon aus­ge­gan­gen wer­den muss, dass die Fah­re­rin allein betei­ligt war. Die Feu­er­wehr muss­te das Dach abtren­nen, um die im Auto ein­ge­klemm­te Frau befrei­en zu kön­nen. Ihr Kind war von Erst­hel­fern aus dem Auto gebor­gen wor­den. Betei­ligt waren die FFW Igen­s­dorf, Pet­ten­sie­del und Forth. Die Stra­ße war eini­ge Stun­den kom­plett gesperrt. Ein Sach­ver­stän­di­ger wur­de auf Wunsch der Staats­an­walt­schaft hinzugezogen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mon­tag um 13.15 Uhr miss­ach­te­te an der Kreu­zung Franz-Josef-Strauß-Stra­ße Ecke Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße der 19jährige Fah­rer eines Pkw VW Polo das Zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“. Im Fol­gen­den kol­li­dier­te er dann mit einem Sat­tel­zug, wodurch an bei­den Fahr­zeu­gen ins­ge­samt 6000.- Euro Sach­scha­den ent­stand. Ver­letzt wur­de niemand.

Forch­heim. Ein 52-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer kam am Mon­tag um 15.30 Uhr im „Mühl­hof“ beim Rei­ni­gen sei­nes beschla­ge­nen Helm­vi­siers von der Fahr­bahn ab und stürz­te. Beim Sturz zog er sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu und muss­te vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. An sei­nem Klein­kraft­rad ent­stand ca. 300.- Euro Sachschaden.

Neun­kir­chen a.Brand. Beim Links­ab­bie­gen mit sei­nem Pkw Seat Leon über­sah am Mon­tag­abend ein 56-Jäh­ri­ger in der Kreu­zung Forch­hei­mer Stra­ße und Fried­hofstra­ße einen ent­ge­gen kom­men­den Pkw VW Polo eines 49-Jäh­ri­gen. Bei­de Fahr­zeu­ge stie­ßen des­halb im Kreu­zungs­be­reich zusam­men. Am Seat ent­stand ca. 500.- und am VW ca. 1000.- Euro Sach­scha­den. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Wen­de­ham­mer „An der Län­de“ wur­de in der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag ein Bau­zaun ange­fah­ren. Der bis dato unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich hier­bei von der Unfall­stel­le ohne sich um den Scha­den von 40.- Euro zu küm­mern. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Eine 15-jäh­ri­ge Schü­le­rin nutz­te am Mon­tag­abend die kur­ze Abwe­sen­heit der Ver­käu­fe­rin eines Imbis­ses in der Bam­ber­ger Stra­ße aus und ent­wen­de­te aus dem Ver­kaufs­raum eine Cola im Wert von 3.- Euro. Im Rah­men der poli­zei­li­chen Fahn­dung konn­te die jun­ge Dame kurz dar­auf im Stadt­park sit­zend fest­ge­stellt wer­den. Die Die­bin muss sich nun straf­recht­lich wegen Dieb­stahl verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fake-Shop

MARKT­Z­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Bereits Anfang Juli bestell­te eine 39-jäh­ri­ge Markt­z­eul­ne­rin bei einem Online-Shop ein IPho­ne XS im Wert von 329 Euro und bezahl­te den Kauf­preis umge­hend. Nach­dem das Paket nicht gelie­fert wur­de, bean­stan­de­te sie dies beim Händ­ler. Die­ser wie­der­um sag­te zu, das Geld zurück­zu­sen­den. Da die 39-Jäh­ri­ge bis dato kein Geld zurück­er­hielt, erstat­te­te sie Betrugs­an­zei­ge bei der Poli­zei. Ersten Erkennt­nis­sen nach war die Markt­z­eul­ne­rin auf einen Fake-Shop her­ein­ge­fal­len. Die Ermitt­lun­gen zu vor­lie­gen­der Anzei­ge dau­ern noch an.

Opel Astra beschä­digt und geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag gegen 10.30 Uhr stell­te ein 37-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen Opel Astra unbe­schä­digt auf dem Park­platz direkt vor dem Haupt­ein­gang des OBI-Bau­mark­tes in der Main­au ab. Als er gegen 11.15 Uhr zurück zu sei­nem Fahr­zeug kam muss­te er fest­stel­len, dass ein Unbe­kann­ter sei­ne Fah­rer­tü­re, ver­mut­lich mit einem Ein­kaufs­wa­gen, beschä­digt hat­te. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Ener­gy-Drink gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te eine Mit­ar­bei­te­rin eines Lebens­mit­tel­dis­coun­ters in der Bam­ber­ger Stra­ße, wie ein 27-Jäh­ri­ger eine Dose Ener­gy-Drink in sei­nen Ruck­sack steck­te und die­sen an der Kas­se nicht mit aufs Band leg­te. Der Mann wur­de ange­spro­chen und ins Büro gebe­ten. Hier gab er an, dass er ledig­lich ver­ges­sen habe, das Getränk mit zu bezah­len. Ihm wur­de ein Haus­ver­bot erteilt und eine Fang­prä­mie in Höhe von 100 Euro abver­langt. Außer­dem erhält er eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.