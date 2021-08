Auf­ge­scho­ben ist nicht auf­ge­ho­ben! Dies galt für unse­re Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen 2020 und 2021 – und so haben wir uns in die­sem Jahr im Wild­park in Hund­s­haup­ten, einer Ein­rich­tung unse­res Land­krei­ses Forch­heim, getroffen.

Die stv. Lei­te­rin des Wild­parks, Lisa Win­zer, führ­te das knapp 20-köp­fi­ge JB-Team quer durch die Anla­ge und berich­te­te über die vor­aus­sicht­lich anste­hen­den Ände­run­gen – dem neu­en Gesamt­kon­zept. Der Land­kreis inve­stiert für den Aus­bau und die Erneue­rung der Park­an­la­ge in den näch­sten Jah­ren rund 15 Mio. Euro; erwar­tet jedoch hier­für auch eine hohe För­de­rung aus ver­schie­de­nen Töpfen.

Im Rah­men der Jah­res­haupt­ver­samm­lung berich­te­ten die anwe­sen­den JB-Kreis­rä­te Jür­gen Schlei­cher, Tor­sten Gun­sel­mann, Seba­sti­an Götz sowie Phil­ipp Blüm­lein über ihre viel­sei­ti­gen Auf­ga­ben in den Aus­schüs­sen des Land­krei­ses. Ein Kon­zept für die tou­ri­sti­sche Regi­on „Frän­ki­sche Schweiz“, ein Sach­stands­be­richt zur Hain­brun­nen­schu­le der Lebens­hil­fe, eine Viel­zahl an Ver­ga­ben für Bau­maß­nah­men, die neue Gel­be Ton­ne, die land­kreis­ei­ge­nen Wert­stoff­hö­fe und der Neu­bau einer Schwimm­hal­le in Grä­fen­berg waren nur ein Teil der ange­spro­che­nen The­men und Auf­ga­ben in den Kreisgremien.

Die gesam­te Vor­stand­schaft des JB-Kreis­ver­eins, allen vor­an der Vor­sit­zen­de Jür­gen Schlei­cher mit sei­nen Stell­ver­tre­tern Johan­nes Eis­mann und Patrick Zapf sowie der Schatz­mei­ster Phil­ipp Ochs und der Schrift­füh­rer Seba­sti­an Kra­mer, wur­de anschlie­ßend und nach Bericht der Kas­sen­prü­fer ein­stim­mig für die bei­den ver­gan­ge­nen Jah­re entlastet.

Der kurz­wei­li­ge Abend ende­te im kom­mu­nal­po­li­ti­schen Aus­tausch und mit einem Zuwachs zwei­er neu­er Ver­eins­mit­glie­der – herz­lich willkommen!