Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach e. V. lädt ein zum dies­jäh­ri­gen Hum­boldt­tag anläss­lich des 252. Geburts­ta­ges des Uni­ver­sal­ge­lehr­ten Alex­an­der von Hum­boldt, der sei­ne „frän­ki­schen Jah­re“ in der Zeit zwi­schen 1792 und 1797 in der Regi­on ver­bracht hat.

Am Diens­tag, 14. Sep­tem­ber 2021 um 17.00 Uhr wird die­ser Tag in der Evan­ge­li­schen Stadt­kir­che Gold­kro­nach gefei­ert und ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm geboten.

Haupt­in­halt wird die Vor­stel­lung eines mehr­jäh­ri­gen Pro­jek­tes sein. Unter Mit­wir­kung nam­haf­ter Orga­ni­sa­tio­nen der Regi­on wird es in den näch­sten Jah­ren einen Alex­an­der von Hum­boldt-Schü­ler­wett­be­werb für alle ober­frän­ki­schen Schu­len geben, der zum Inhalt hat, das Erbe Alex­an­der von Hum­boldts wei­ter­zu­tra­gen und im Bewusst­sein zu verankern.

Begon­nen wird in die­sem Jahr mit den ober­frän­ki­schen Grund­schu­len, wobei das bereits in der Pla­nung befind­li­che Pro­jekt anschau­lich prä­sen­tiert wird.

Die Rede an die­sem Fest­tag hält Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm und für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sorgt das Blä­ser­en­sem­ble des Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums Bay­reuth unter der Lei­tung von Klaus Hammer.

Eine Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung kann nur ent­spre­chend der der­zeit gel­ten­den 3G-Regeln erfol­gen. Mel­den Sie sich dazu bit­te tele­fo­nisch an unter 09241/4858592 oder per E‑Mail unter info@​humboldt-​Kulturforum.​de

Bit­te nen­nen Sie Name, Vor­na­me, Tele­fon­num­mer sowie Impf­sta­tus der teil­neh­men­den Personen.