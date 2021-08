„Ja zum Leben – für das noch Unge­bo­re­ne und auch das Alt­ge­wor­de­ne! Kei­ne Selek­ti­on von Men­schen mit Behin­de­rung!“ Gegen Unrecht durch Töten im Mut­ter­leib und aktu­ell neu Töten auf Ver­lan­gen ste­hen Men­schen auf beim Ber­li­ner „Marsch für das Leben“, die größ­te Demon­stra­ti­on in Deutsch­land für das Lebens­recht jedes Men­schen. Die Pfar­rer Tho­mas Bruhn­ke (Hei­li­gen­stadt), Mar­tin Kühn (Forchheim/​Thuis­brunn), Fried­rich Schrö­ter (Bay­reuth) und Unter­neh­mer Ernst Mül­ler (Sel­bitz) orga­ni­sie­ren wie­der eine öku­me­ni­sche Bus­fahrt aus Ober­fran­ken in die Haupt­stadt am Sams­tag, 18. Sep­tem­ber 2021 (www​.marsch​-fuer​-das​-leben​.de).

Pro­gramm: 13 Uhr Kund­ge­bung vor dem Bun­des­kanz­ler­amt – anschlie­ßend Demonstration/​Schwei­ge­marsch und öku­me­ni­scher Got­tes­dienst – danach freie Zeit bis Bus-Abfahrt ca. 20 Uhr.

Anmel­dung erbe­ten unter Tele­fon 0921–980679 (F.Schröter), Pfarrer.Martin.Kuehn @web.de (Tele­fon 09191–7941433), Tele­fon 09198–332 (T.Bruhnke) und Tele­fon 09280–9710 (E.Müller). Kosten­bei­trag pro Per­son € 25 – Mit­fahrt für Jugend­li­che gratis.

Schmet­ter­ling-Bus-Abfahrts­or­te/-zei­ten: 5 Uhr Forch­heim (St. Johan­nis-Kir­che) – 5.15 Uhr Eber­mann­stadt (DM-Markt) – 5.25 Uhr Hei­li­gen­stadt (Bür­ger­haus) – 6.10 Uhr Bay­reuth (Ober­fran­ken­hal­le) und 7 Uhr Münch­berg( A9-Rast­hof) und nach Absprache.

Die Initia­to­ren freu­en sich über rege Betei­li­gung und erbit­ten ver­bind­li­che Anmeldung!